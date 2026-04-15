Πώς λίγο χώμα στο σπίτι ίσως βοηθά τα παιδιά απέναντι σε αλλεργίες και άσθμα

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά που μεγαλώνουν μακριά από τη φύση ίσως χάνουν κάτι πολύ βασικό: την καθημερινή επαφή με μικρόβια του φυσικού περιβάλλοντος που βοηθούν το ανοσοποιητικό να «εκπαιδευτεί» σωστά. Αυτή η διαφορά θεωρείται ένας από τους λόγους που το άσθμα και οι αλλεργίες εμφανίζονται συχνότερα στα παιδιά των πόλεων σε σχέση με όσα μεγαλώνουν κοντά σε δάση ή αγροτικές περιοχές.

Με αυτή τη λογική, ερευνητές στη Φινλανδία δοκίμασαν μια πολύ απλή ιδέα: να φέρουν λίγη φύση μέσα στο σπίτι. Στη μελέτη τους, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Microbiome, τοποθέτησαν μικρή ποσότητα δασικού χώματος σε χαλάκια εισόδου αστικών κατοικιών, για να δουν αν αυτό θα μπορούσε να αλλάξει το μικροβιακό περιβάλλον στους εσωτερικούς χώρους.

Στο πείραμα συμμετείχαν έξι νοικοκυριά στην περιοχή του Κουόπιο. Στα πέντε σπίτια μπήκαν χαλάκια με επεξεργασμένο δασικό χώμα, ενώ ένα λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου. Οι ερευνητές παρακολούθησαν για περίπου 20 εβδομάδες τη μικροβιακή σύνθεση του αέρα και της σκόνης μέσα στα σπίτια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο χαμηλό ύψος όπου συνήθως βρίσκονται και αναπνέουν τα μικρά παιδιά όταν παίζουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Άνοιξη και άσθμα: Πώς επηρεάζεται η αναπνοή και τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι μετά από κάθε εφαρμογή χώματος αυξανόταν στον εσωτερικό αέρα η παρουσία βακτηρίων που συνδέονται με το δάσος. Η επίδραση ήταν πιο έντονη κοντά στο χαλάκι και κυρίως στο ύψος αναπνοής των μικρών παιδιών, κάτι που οι ερευνητές θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό.

Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία ήταν ότι η παρέμβαση δεν αύξησε απλώς τον συνολικό αριθμό μικροβίων μέσα στο σπίτι. Αντίθετα, άλλαξε την ισορροπία τους: αυξήθηκαν τα μικρόβια που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον και μειώθηκε το ποσοστό των μικροβίων που συνδέονται περισσότερο με τον άνθρωπο και τους εσωτερικούς χώρους.

Οι ερευνητές παρατήρησαν επίσης αλλαγές σε έναν μικροβιακό δείκτη που σε παλαιότερες μελέτες έχει συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο άσθματος στα παιδιά. Αυτό είναι το σημείο που κάνει τη μελέτη τόσο ενδιαφέρουσα, γιατί ανοίγει τη συζήτηση για το αν τέτοιες απλές παρεμβάσεις μπορούν στο μέλλον να βοηθήσουν προληπτικά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης στην Ελλάδα – Τι λένε οι πνευμονολόγοι

Παρόλα αυτά, οι ίδιοι οι επιστήμονες είναι προσεκτικοί. Η μελέτη ήταν πολύ μικρή, έγινε σε λίγα σπίτια και δεν μέτρησε άμεσα αν τα παιδιά εμφάνισαν λιγότερο άσθμα ή λιγότερες αλλεργίες. Με άλλα λόγια, το πείραμα δεν απέδειξε ότι το χώμα «θωρακίζει» άμεσα τα παιδιά, αλλά ότι μπορεί να δημιουργεί ένα πιο φυσικό μικροβιακό περιβάλλον, το οποίο ίσως στο μέλλον φανεί ωφέλιμο για την υγεία.

Αυτό ακριβώς κάνει το εύρημα τόσο ξεχωριστό: δεν χρειάστηκε κάποια σύνθετη ή ακριβή τεχνολογία, αλλά μια πολύ απλή παρέμβαση μέσα στο σπίτι. Αν μεγαλύτερες μελέτες επιβεβαιώσουν τα πρώτα αυτά αποτελέσματα, τέτοιες λύσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουν έναν οικονομικό και πρακτικό τρόπο για να μειωθεί το βάρος που έχουν σήμερα οι αλλεργίες και το άσθμα στα παιδιά, ειδικά στις μεγάλες πόλεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ερευνα – Κορονοϊός: Πώς συνδέεται με το άσθμα στα παιδιά

