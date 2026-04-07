Το Χρηματιστήριο Αθηνών έδειξε αξιοσημείωτες αντοχές στη συνεδρίαση της Μεγάλης Τρίτης 7 Απριλίου 2026, καταγράφοντας κέρδη άνω του 1% παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατούσε στις διεθνείς αγορές. Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.144,71 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 1,25%, σε μια κίνηση που τον έφερε στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων.

Η εικόνα στο ταμπλό ήταν σαφώς τραπεζοκεντρική, με τον κλαδικό δείκτη των τραπεζών να ενισχύεται πάνω από 2%. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μεγάλες τραπεζικές μετοχές, οι οποίες στήριξαν αποφασιστικά τη συνεδρίαση και έδωσαν τον βασικό τόνο της ανόδου στην αγορά.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Με άνοδο άνοιξε η συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου της Αθήνας

Ξεχώρισαν τράπεζες, Allwyn, Quest και Alpha Trust

Από τις επιμέρους μετοχές, ιδιαίτερα έντονη ήταν η κίνηση της Allwyn, η οποία κατέγραψε για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση ισχυρή άνοδο, ενόψει της αποκοπής της διανομής ύψους 0,8 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Quest κινήθηκε επίσης ανοδικά, βρίσκοντας στήριξη στα ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε για τη χρήση του 2025.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η Alpha Trust, η οποία σημείωσε διψήφια άνοδο, στον απόηχο της συμφωνίας για την εξαγορά της από την Alpha Bank. Η τελευταία είχε ήδη ανακοινώσει την απόκτηση του 69,61% της εταιρείας, με στόχο να ακολουθήσει και δημόσια πρόταση για τις υπόλοιπες μετοχές.

Κόντρα στο διεθνές κλίμα

Η άνοδος της Αθήνας είχε ιδιαίτερη σημασία, καθώς ήρθε την ώρα που τα μεγάλα χρηματιστήρια του εξωτερικού κινούνταν πτωτικά, υπό το βάρος της αυξημένης αβεβαιότητας και των γεωπολιτικών ανησυχιών. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ελληνική αγορά κατάφερε να κινηθεί αντίθετα, με στηρίγματα τόσο από τον τραπεζικό κλάδο όσο και από επιλεγμένες εταιρικές ειδήσεις.

Η προσοχή των επενδυτών παραμένει στραμμένη τόσο στις γεωπολιτικές εξελίξεις όσο και στη συνέχεια των εταιρικών αποτελεσμάτων, με την αγορά να προσπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διεθνή νευρικότητα και στα εγχώρια επιχειρηματικά νέα που συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα.

