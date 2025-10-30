Ξυλοδαρμός 13χρονου στο Μοσχάτο: Η συμμορία “183” και η παρεξήγηση που έγινε τρόμος

Στιγμές τρόμου έζησε ένας 13χρονος μαθητής στο Μοσχάτο, όταν δέχθηκε άγρια επίθεση από περίπου 15 συνομήλικούς του το βράδυ του περασμένου Σαββάτου (25 Οκτωβρίου 2025), στο πάρκο μπροστά από τον σταθμό του ηλεκτρικού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πατέρα του, το περιστατικό προήλθε από μια ασήμαντη παρεξήγηση, που όμως εξελίχθηκε σε βίαιο ξυλοδαρμό.

«Με πήρε τηλέφωνο ο γιος μου γύρω στις 20:40 και μου είπε: “Μπαμπά, με έχουν χτυπήσει 15 άτομα άσχημα, δεν έχω μπαταρία, τι να κάνω;”» περιέγραψε ο πατέρας μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Ο ίδιος βρισκόταν εκτός Αθηνών και καθοδήγησε το παιδί να μείνει στο σημείο για να πάει κάποιος να τον πάρει.

Ο 13χρονος, μαθητής της Β’ Γυμνασίου, είχε βρεθεί στο πάρκο με μια φίλη του, όταν ένα από τα μέλη της ομάδας τον παρεξήγησε. «Σε εμένα το είπες αυτό;» τον ρώτησε, για να λάβει την απάντηση: «Όχι, στη φίλη μου». Λίγη ώρα αργότερα, στο σημείο εμφανίστηκαν περίπου 15 άτομα που τον περικύκλωσαν και άρχισαν να τον χτυπούν με μπουνιές και κλωτσιές.

«Το παιδί μου δεν αντέδρασε, δεν σήκωσε χέρι. Προσπαθούσε μόνο να αποφύγει τα χτυπήματα», είπε ο πατέρας συγκλονισμένος, προσθέτοντας ότι ο γιος του τού περιέγραψε πως «με χτυπάγανε, με κλωτσάγανε, μπαμπά».

Σύμφωνα με πληροφορίες της Αστυνομίας, οι δράστες είναι γνωστοί στις αρχές και φέρονται να έχουν σχηματίσει μια άτυπη «συμμορία» στην περιοχή, που αποκαλείται «183» — αριθμός που αντιστοιχεί στον ταχυδρομικό κώδικα του Μοσχάτου.

Απογευματινές ώρες της Κυριακής (26 Οκτωβρίου 2025), αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μοσχάτου – Ταύρου προχώρησαν στη σύλληψη έξι ανηλίκων, ηλικίας 14 και 15 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες σε βάρος αδύναμου ατόμου κατά συναυτουργία, ενώ στην υπόθεση εμπλέκονται ακόμη εννέα ανήλικοι.

Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς των έξι ανηλίκων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι αρχές επισημαίνουν ότι ένα από τα παιδιά, μετά το τέλος της επίθεσης, πλησίασε εκ νέου τον 13χρονο και τον χαστούκισε στο πρόσωπο, επιδεικνύοντας ακραία θρασύτητα.

Ο πατέρας του θύματος ανέφερε πως το παιδί έχει τρομοκρατηθεί και δεν θέλει να πηγαίνει σχολείο, ωστόσο προσπαθεί να σταθεί στα πόδια του και να συνεχίσει τη ζωή του, με τη στήριξη της οικογένειάς του.

