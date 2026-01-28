Ξυλοδαρμός 17χρονης στη Θεσσαλονίκη: Δύο ανήλικες στα χέρια της αστυνομίας – Βίντεο της επίθεσης στα social media

Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών προχώρησαν οι αρχές για τον βίαιο ξυλοδαρμό 17χρονης στη Θεσσαλονίκη, υπόθεση που προκάλεσε σοκ λόγω της αγριότητας της επίθεσης και της καταγραφής της σε βίντεο. Οι δράστιδες αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων.

28 Ιαν. 2026 11:10
Pelop News

Στη σύλληψη δύο ανήλικων κοριτσιών, ηλικίας 17 και 16 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές για τον ξυλοδαρμό 17χρονης στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος καταγράφηκε και διακινήθηκε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Το θύμα νοσηλεύτηκε για ένα 24ωρο σε νοσοκομείο, καθώς υπέστη μετατόπιση σπονδύλου και κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας, 26 Ιανουαρίου 2026, στην οδό Κατσιμίδη, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ομάδα τεσσάρων ανήλικων κοριτσιών προσέγγισε την 17χρονη και της επιτέθηκε, χαστουκίζοντάς την, τραβώντας της τα μαλλιά και χτυπώντας την με μπουνιές στο κεφάλι και τον αυχένα. Αμέσως μετά την επίθεση, οι δράστιδες τράπηκαν σε φυγή, ενώ η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκαν τα σοβαρά τραύματά της.

Οι γονείς της 17χρονης υπέβαλαν μήνυση, γεγονός που οδήγησε στην έναρξη εκτεταμένων ερευνών από την αστυνομία. Έπειτα από πολύωρη κινητοποίηση, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν δύο από τις εμπλεκόμενες, ενώ τα στοιχεία της τρίτης ανήλικης έχουν ταυτοποιηθεί. Η τέταρτη φερόμενη ως εμπλεκόμενη παραμένει, μέχρι στιγμής, ασύλληπτη και αναζητείται.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τούμπας – Τριανδρίας αφορά τα αδικήματα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων και της παραβίασης της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, λόγω της καταγραφής και δημοσιοποίησης του περιστατικού. Οι δύο συλληφθείσες κρατούνται και αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

