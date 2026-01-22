Ξυλοδαρμός εργαζόμενου καθαριότητας στην Πολίχνη: «Η βία δεν έχει θέση στην κοινωνία μας» λέει ο δήμος Παύλου Μελά

Σαφή καταδίκη της βίας εξέφρασε ο αντιδήμαρχος Καθαριότητας του δήμου Παύλου Μελά, Παντελής Αδαμούδης, με αφορμή το επεισόδιο ξυλοδαρμού εργαζόμενου καθαριότητας που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης στην οδό Αγνώστου Στρατιώτη, στην Πολίχνη Θεσσαλονίκης.

«Η βία δεν έχει καμία θέση στην κοινωνία μας. Ο δήμος στέκεται αυτονόητα στο πλευρό κάθε εργαζόμενου που επιτελεί το έργο του με ευθύνη και προσφορά προς τους συμπολίτες μας. Οι άνθρωποι της καθαριότητας εργάζονται καθημερινά σε δύσκολες συνθήκες και αξίζουν σεβασμό, όχι επιθέσεις», δήλωσε ο κ. Αδαμούδης, καλώντας παράλληλα τους πολίτες σε ψυχραιμία και σεβασμό των κανόνων συνύπαρξης.

Σύμφωνα με την καταγγελία του 54χρονου οδηγού απορριμματοφόρου, δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα, γεγονός που οδήγησε στη σύλληψη δύο ανδρών ηλικίας 36 και 38 ετών. Οι δύο συλληφθέντες, ωστόσο, υπέβαλαν με τη σειρά τους μήνυση σε βάρος του δημοτικού υπαλλήλου για εξύβριση και σωματικές βλάβες, με αποτέλεσμα τη σύλληψη και του ίδιου.

Με προφορική εντολή εισαγγελέα, ο 54χρονος οδηγός αφέθηκε ελεύθερος, ενώ για τους δύο άλλους εμπλεκόμενους ζητήθηκε η κράτηση και η εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.

