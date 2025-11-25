Ξυλοδαρμός μαθητή έξω από λύκειο στη Νεοχωρούδα: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος δράστης

Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 15χρονος που συνελήφθη για την επίθεση σε συνομήλικο μαθητή έξω από λύκειο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης. Ένα δεύτερο εμπλεκόμενο άτομο, 16 ετών, έχει ταυτοποιηθεί.

Ξυλοδαρμός μαθητή έξω από λύκειο στη Νεοχωρούδα: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος δράστης
25 Νοέ. 2025 11:12
Pelop News

Καταγγελία για ξυλοδαρμό ανήλικου μαθητή έξω από λύκειο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης οδήγησε στη σύλληψη ενός 15χρονου και στην ταυτοποίηση ακόμη ενός 16χρονου, με τις αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης που φαίνεται να σχετίζονται με προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο ανήλικος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα που είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, οι δύο νεαροί τον πλησίασαν έξω από το σχολείο και ο ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από μια γυναίκα, η οποία παρενέβη, βοήθησε τον μαθητή και τον μετέφερε στο σχολείο. Στη συνέχεια, εκείνος, συνοδεία μέλους της οικογένειάς του, προσέφυγε στην αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους, έναν 15χρονο, ενώ ταυτοποίησαν και τον δεύτερο, έναν 16χρονο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πίσω από την επίθεση φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με ένα κορίτσι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:23 Πάτρα: Μια βραδιά λόγου και μουσικής προς τιμήν του Ηλία Ανδριόπουλου στη Φιλαρμονική Εταιρεία
13:17 Ευρωπαϊκό ορόσημο: Το ΔΕΕ επιβάλλει σε όλα τα κράτη–μέλη την αναγνώριση ομόφυλων γάμων
13:13 Άρης Μουγκοπέτρος: Η μάχη μετά το ατύχημα και η ελπίδα για «καλύτερες μέρες» ΒΙΝΤΕΟ
13:10 Μικρή υπέρβαση, μεγάλο πλεόνασμα: Τα έσοδα κρατούν όρθιο τον Προϋπολογισμό
13:02 Πέθανε στα 111 η Βαϊόλα Φλέτσερ, τελευταία φωνή της σφαγής της Τάλσα – «Ενσάρκωσε αλήθεια, αντοχή και χάρη»
13:00 Αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας σε θέση μάχης: Σχεδιάζουν μπλόκο στα διόδια Ρίου
12:57 Ανδρουλάκης στο μνημείο της Κυριακής Γρίβα: «Πρέπει να δράσουμε τώρα απέναντι στη γυναικοκτονία»
12:53 ΔΥΠΑ: Πλήρης αποκατάσταση λαθών και ενιαία εφαρμογή της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας
12:45 Εκκίνηση για την Επιτροπή Γυναικείας Επιχειρηματικότητας του Επιμελητηρίου Αχαΐας στο 28ο Forum Ανάπτυξης
12:39 Ο Ζελένσκι ετοιμάζει επίσκεψη στις ΗΠΑ: Τελικές διαπραγματεύσεις με Τραμπ για τη συμφωνία ειρήνης
12:36 Μάτι: Σκληρή κριτική της Κατερίνας Μαλλά στο βιβλίο Τσίπρα – «Χορεύει ανάμεσα στην αλήθεια και στο ψέμα»
12:29 «Πυρετός» στο Ουκρανικό: Νέο σχέδιο ειρήνης, διαβουλεύσεις σε Γενεύη–Ουάσιγκτον–Άμπου Ντάμπι και άρνηση της Μόσχας
12:21 Χρυσοχοΐδης: «Η βία κατά των γυναικών βγήκε στην επιφάνεια – Αύξηση καταγγελιών, συλλήψεων και χρήσης του panic button»
12:16 Καμμένος για τη συγκυβέρνηση με Τσίπρα: «Σωστές οι κρίσιμες αποφάσεις – Αποτρέψαμε αιματοκύλισμα στη χώρα»
12:11 Κακοκαιρία «Adel»: Κόκκινη προειδοποίηση από την ΕΜΥ – Η Δυτική Ελλάδα στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου – Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων
12:03 Κατρίνης κατά νομοσχεδίου Άμυνας: «Ανατροπή δεκαετιών στη δομή και στο μέλλον των στελεχών»
12:00 Εκλογικό θρίλερ στη Νέα Δημοκρατία Αχαΐας: Οριακή η επικράτηση του Μάκη Κατσιγιάννη
11:53 H Ρωσία απορρίπτει την ευρωπαϊκή αντιπρόταση ειρήνης: «Δεν είναι αποδεκτή για εμάς»
11:50 Πάτρα: Ανοικτή συζήτηση για το αν η χώρα χρειάζεται «νέα Μεταπολίτευση», 52 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο
11:43 Αχαΐα – Οδοντωτός: Η «Νέα Δυτική Ελλάδα» στηρίζει τις διεκδικήσεις για ασφαλή λειτουργία και πλήρη αποκατάσταση
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ