Ξυλοδαρμός μαθητή έξω από λύκειο στη Νεοχωρούδα: Στον εισαγγελέα ο 15χρονος δράστης

Καταγγελία για ξυλοδαρμό ανήλικου μαθητή έξω από λύκειο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης οδήγησε στη σύλληψη ενός 15χρονου και στην ταυτοποίηση ακόμη ενός 16χρονου, με τις αρχές να εξετάζουν τα κίνητρα της επίθεσης που φαίνεται να σχετίζονται με προσωπικές διαφορές.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι, όταν ο ανήλικος μαθητής δέχθηκε επίθεση από δύο άτομα που είχαν καλύψει τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Όπως κατήγγειλε το θύμα, οι δύο νεαροί τον πλησίασαν έξω από το σχολείο και ο ένας από αυτούς τον χτύπησε στο πρόσωπο. Το συμβάν έγινε αντιληπτό από μια γυναίκα, η οποία παρενέβη, βοήθησε τον μαθητή και τον μετέφερε στο σχολείο. Στη συνέχεια, εκείνος, συνοδεία μέλους της οικογένειάς του, προσέφυγε στην αστυνομία για να καταγγείλει το περιστατικό.

Λίγες ώρες αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν και συνέλαβαν τον έναν από τους δύο εμπλεκόμενους, έναν 15χρονο, ενώ ταυτοποίησαν και τον δεύτερο, έναν 16χρονο. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πίσω από την επίθεση φαίνεται να βρίσκονται προσωπικές διαφορές που σχετίζονται με ένα κορίτσι.

