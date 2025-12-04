Year in Search 2025: Τα πρόσωπα που αναζήτησαν περισσότερο οι Έλληνες χρήστες της Google

Από τη μουσική και τον αθλητισμό έως τις εκλιπούσες διασημότητες – το ψηφιακό αποτύπωμα μιας χρονιάς

04 Δεκ. 2025 13:28
Το Year in Search 2025 της Google αποκαλύπτει τα πρόσωπα που βρέθηκαν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των Ελλήνων χρηστών τη χρονιά που πέρασε, σκιαγραφώντας ένα χαρακτηριστικό «ψηφιακό πορτρέτο» της ελληνικής επικαιρότητας, των τάσεων και των συγκινήσεων.

Από καλλιτέχνες και δημιουργούς μέχρι αθλητές και δημόσια πρόσωπα που απασχόλησαν την επικαιρότητα, οι λίστες των αναζητήσεων αποτυπώνουν ποιοι πρωταγωνίστησαν στη δημόσια συζήτηση και κατέλαβαν κεντρική θέση στο ενδιαφέρον του κοινού.

Κυριαρχία καλλιτεχνών και γνωστών προσωπικοτήτων

Στην κατηγορία «Πρόσωπα», την κορυφή των αναζητήσεων κατέλαβε η Κλαυδία, με ισχυρή και σταθερή παρουσία τόσο στη μουσική σκηνή όσο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ακολούθησαν η Χρυσή Βαρδινογιάννη και ο Γιώργος Μαζωνάκης, ένα από τα πιο διαχρονικά ονόματα του ελληνικού τραγουδιού.

Στη λίστα των προσώπων που συγκέντρωσαν τις περισσότερες αναζητήσεις περιλαμβάνονται επίσης ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο Στέλιος Καζαντζίδης, ο ράπερ Λεξ, ο Ivan Greko, αλλά και ο Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο Λιθουανός NBAer που κέντρισε το ενδιαφέρον των Ελλήνων φιλάθλων μέσω της διεθνούς του παρουσίας στο μπάσκετ.

Τη δεκάδα συμπληρώνει ο Χρήστος Μουζακίτης, επιβεβαιώνοντας τη μεγάλη ποικιλία των προσώπων που απασχόλησαν το κοινό: από μουσικούς και αθλητές μέχρι νέες και αναδυόμενες προσωπικότητες.

Η πλήρης λίστα των δημοφιλέστερων αναζητήσεων:

  • Κλαυδία

  • Χρυσή Βαρδινογιάννη

  • Γιώργος Μαζωνάκης

  • Κωνσταντίνος Καρέτσας

  • Στέλιος Καζαντζίδης

  • Λεξ

  • Ivan Greko

  • Γιόνας Βαλαντσιούνας

  • Χρήστος Μουζακίτης

Οι εκλιπούσες διασημότητες που συγκίνησαν το κοινό

Ξεχωριστή συναισθηματική φόρτιση είχε και η κατηγορία «Εκλιπούσες Διασημότητες», όπου καταγράφονται τα πρόσωπα που μονοπώλησαν το ενδιαφέρον είτε λόγω της τεράστιας προσφοράς τους στον πολιτισμό, στον αθλητισμό και στη δημόσια ζωή είτε εξαιτίας της είδησης του θανάτου τους.

Στην κορυφή των σχετικών αναζητήσεων βρίσκεται ο Αλέξης Κούγιας, ενώ ακολουθούν ο Charlie Kirk, ο θρυλικός Ozzy Osbourne και ο σκηνοθέτης David Lynch, πρόσωπα που άφησαν έντονο αποτύπωμα σε διαφορετικά πεδία.

Από τον ελληνικό χώρο, μεγάλη συγκίνηση προκάλεσε η απώλεια της Καίτης Γκρέυ, μίας από τις σπουδαιότερες φωνές του λαϊκού τραγουδιού, καθώς και του Μίμη Δομάζου, ιστορικού ποδοσφαιριστή και εμβληματικής μορφής του ελληνικού αθλητισμού. Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης η Καίτη Κωνσταντίνου, ο Βασίλης Καλογήρου, ο Γεράσιμος Μιχέλης και ο ποδοσφαιριστής Diogo Jota.

Οι εκλιπούσες προσωπικότητες που αναζητήθηκαν περισσότερο:

  • Αλέξης Κούγιας

  • Charlie Kirk

  • Ozzy Osbourne

  • Diogo Jota

  • Καίτη Γκρέυ

  • Καίτη Κωνσταντίνου

  • Βασίλης Καλογήρου

  • Μίμης Δομάζος

  • Γεράσιμος Μιχέλης

  • David Lynch

Το Year in Search αποδεικνύει, για ακόμη μία χρονιά, πως οι ψηφιακές αναζητήσεις δεν αποτελούν απλώς στατιστικά δεδομένα, αλλά αντανακλούν τις ανησυχίες, τις συγκινήσεις, τις τάσεις και τα πρόσωπα που καθόρισαν το δημόσιο ενδιαφέρον στην Ελλάδα το 2025.

