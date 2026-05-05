Youth Pass 2026: Τελευταίες ημέρες για τις αιτήσεις των 18αρηδων, πώς και πότε θα λάβετε τα 150 ευρώ

λα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι 18 και 19 ετών για τη διαδικασία και τη χρήση της ψηφιακής κάρτας.

05 Μάι. 2026 8:11
Pelop News

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το Youth Pass 2026, το πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης που αφορά τη νέα γενιά. Με την πλατφόρμα vouchers.gov.gr να δέχεται ήδη αιτήσεις από την 1η Απριλίου, οι χιλιάδες δικαιούχοι καλούνται να ολοκληρώσουν τη διαδικασία μέχρι τις 15 Μαΐου, καθώς η προθεσμία θεωρείται καταληκτική.

Το επίδομα αφορά νέους και νέες που έχουν συμπληρώσει το 18ο ή το 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Σημαντική επισήμανση: Η αίτηση υποβάλλεται άπαξ κατά το 18ο έτος. Όσοι είχαν υποβάλει αίτηση πέρυσι ως 18άρηδες, θα δουν το ποσό να πιστώνεται αυτόματα φέτος στον λογαριασμό τους, χωρίς να απαιτείται καμία νέα ενέργεια.

Η διαδικασία βήμα-βήμα

Για τους νέους που υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά, η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσω του vouchers.gov.gr με τα εξής βήματα:

  1. Είσοδος: Σύνδεση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

  2. Μητρώο Επικοινωνίας: Απαραίτητη είναι η προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ).

  3. Στοιχεία: Δήλωση email, αριθμού κινητού τηλεφώνου και επιλογή του τραπεζικού ιδρύματος για την έκδοση της κάρτας.

Πότε θα λάβουν τα 150 ευρώ

Η καταβολή των χρημάτων προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως τις 31 Μαΐου 2026. Η ενίσχυση παρέχεται με τη μορφή ψηφιακής χρεωστικής κάρτας (άυλο πορτοφόλι), η οποία παραμένει σε ισχύ για δύο έτη από την έκδοσή της.

Πού μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Youth Pass: Το ποσό μπορεί να αξιοποιηθεί αποκλειστικά σε επιχειρήσεις των κλάδων:

  • Πολιτισμός: Κινηματογράφοι, θέατρα, συναυλίες, μουσεία, αγορά βιβλίων.

  • Τουρισμός & Μετακινήσεις: Ξενοδοχεία, τουριστικά καταλύματα, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

  • Άθληση: Συνδρομές σε γυμναστήρια και αθλητικούς χώρους.

