Υπάρχουν ύποπτοι και παρακολουθούνται για σχέσεις με το Ιράν λέει ο Χρυσοχοΐδης

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: «Βασικό ζήτημα είναι η προστασία των συνόρων».

06 Μαρ. 2026 10:58
Pelop News

Την ανάγκη προστασίας των συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας, τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

«Είναι καταγεγραμμένοι αλλά θεωρώ ότι δεν είναι αυτός ο κίνδυνος. Το ζήτημα είναι αν υπάρξουν εντολές για να δημιουργηθούν προβλήματα στην Ευρώπη», δήλωσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ το πρωί της Παρασκευής ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Όπως είπε ο ίδιος, «βασικό ζήτημα είναι η προστασία των συνόρων αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρξει προσπάθεια να εξαχθεί η κρίση μέσω της τρομοκρατίας».

«Μια χώρα σαν την Ελλάδα που γειτνιάζει με τη φωτιά πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για απειλές που ενδεχομένως να την πλήξουν. Οφείλουμε να χτίσουμε αυτό που λέγεται ασφάλεια. Για την εσωτερική ασφάλεια και τα θέματα της τρομοκρατίας κρίσιμη είναι η επαγρύπνηση, αυτό που σκοτώνει είναι η ρουτίνα και η χαλάρωση», πρόσθεσε.

«Δεν έχουμε ροές στον Έβρο από την Τουρκία, οι Τούρκοι ανταποκρίνονται στη συνεργασία, έχουμε το πρόβλημα με την Κρήτη αλλά είναι μια συγκεκριμένη πηγή που έρχεται. Αν υπάρξει ανθρωπιστική κρίση, θα υπάρξει και ζήτημα με το μεταναστευτικό», τόνισε έπειτα ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

