Υπεγράφη η συμφωνία-ορόσημο Ελλάδας–ΗΠΑ για LNG: Η χώρα στον πυρήνα του ενεργειακού χάρτη της Ευρώπης

Μια συμφωνία με έντονη γεωοικονομική και ενεργειακή σημασία υπεγράφη τη δεύτερη ημέρα του Συνεδρίου Διατλαντικής Συνεργασίας (P-TEC) στο Ζάππειο. Η Atlantic-See LNG Trade Α.Ε., κοινοπραξία των AKTOR και ΔΕΠΑ, προχώρησε σε στρατηγική συνεργασία με την αμερικανική Venture Global για την προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και τη διανομή του σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Η συμφωνία σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα προς την ενεργειακή αυτονομία της Ευρώπης, τη στιγμή που η ήπειρος συνεχίζει να απεξαρτάται από τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες. Το LNG που θα φτάνει στην Ελλάδα θα διοχετεύεται μέσω του Κάθετου Διαδρόμου προς αγορές της Νοτιοανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης, καθιστώντας τη χώρα βασικό κόμβο διακίνησης και εμπορίας φυσικού αερίου.

Η στρατηγική διάσταση

Η υπογραφή της συμφωνίας εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο ενεργειακής διαφοροποίησης και διασύνδεσης, το οποίο αναδεικνύει την Ελλάδα σε πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Η ενεργοποίηση του Κάθετου Διαδρόμου ενισχύει τη δυνατότητα μεταφοράς LNG προς κράτη της Βαλκανικής και της Κεντρικής Ευρώπης, ενδυναμώνοντας παράλληλα τον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας στο νέο ενεργειακό τοπίο.

Η θέση του Αλέξανδρου Εξάρχου

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου AKTOR και CEO της Atlantic-See LNG Trade, Αλέξανδρος Εξάρχου, είχε ήδη προαναγγείλει τη συμφωνία από το βήμα του ΟΤ Forum, σημειώνοντας ότι οι συμφωνίες αφορούν προμηθευτές και αγοραστές εκτός Ελλάδας, γεγονός που «αναβαθμίζει τον διεθνή ρόλο της ελληνικής αγοράς ενέργειας».

Όπως τόνισε, η επιλογή των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασικό άξονα στον Κάθετο Διάδρομο αποτελεί εξέλιξη που «θα αλλάξει και την οικονομία της χώρας», ενώ επαίνεσε την ελληνική κυβέρνηση «που ισχυροποιεί τη θέση της γεωπολιτικά».

Η σημασία για την Ελλάδα και την περιοχή

Η συμφωνία επιβεβαιώνει τη μετατόπιση της Ελλάδας από απλό ενεργειακό δίαυλο σε κεντρικό παράγοντα διασύνδεσης και ασφάλειας εφοδιασμού. Με τις υποδομές LNG, τους αγωγούς και τη γεωγραφική της θέση, η χώρα αποκτά πρωταγωνιστικό ρόλο στην ενεργειακή αρχιτεκτονική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ενισχύοντας τη διατλαντική συνεργασία και τη στρατηγική σταθερότητα στην ευρύτερη περιοχή.

