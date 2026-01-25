ΥΠΕΝ: Νέο «πακέτο» προγραμμάτων «Εξοικονομώ» για ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) δρομολογεί ένα ολοκληρωμένο πακέτο δράσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια, με κεντρικό πυλώνα τα προγράμματα τύπου «Εξοικονομώ» και ειδικές παρεμβάσεις για ευάλωτα νοικοκυριά, φοιτητές και κτίρια ειδικών κατηγοριών.

Οι εξελίξεις αναμένονται τις επόμενες εβδομάδες, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης της νέας Ευρωπαϊκής Οδηγίας για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (EPBD – 2024/1275) στο εθνικό δίκαιο, η οποία πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Μάιο του 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχεδιάζεται νέο πρόγραμμα που θα αφορά την ενεργειακή ανακαίνιση περίπου 60.000 κατοικιών και την αντικατάσταση περίπου 380.000 συστημάτων θέρμανσης, με στόχο την ενίσχυση της αγοράς και την ομαλή προσαρμογή στις νέες ευρωπαϊκές απαιτήσεις.

Το ΥΠΕΝ διαβεβαιώνει ότι η εφαρμογή των ευρωπαϊκών κανόνων δεν θα γίνει με οριζόντιο ή τιμωρητικό τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη ότι πάνω από το 50% των κατοικιών στη χώρα κατασκευάστηκε πριν το 1980, χωρίς σύγχρονες ενεργειακές προδιαγραφές.

Η οδηγία θέτει φιλόδοξους στόχους: μείωση της πρωτογενούς ενέργειας στα κτίρια κατοικιών κατά 16% έως το 2030 και κατά 20%-22% έως το 2035, με έμφαση στην ανακαίνιση του 43% των κτιρίων με τις χειρότερες ενεργειακές επιδόσεις. Προβλέπει επίσης μηδενικές εκπομπές από ορυκτά καύσιμα σε όλα τα νέα κτίρια από το 2030 (και από το 2028 για δημόσια κτίρια), ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για μη οικιστικά κτίρια και αύξηση της χρήσης ΑΠΕ.

Η δομή των νέων προγραμμάτων περιλαμβάνει:

Οικονομική και τεχνική στήριξη, ιδίως για ευάλωτα νοικοκυριά, με χρήση δεικτών εκπομπών CO₂ και εξαιρέσεις για ειδικές κατηγορίες κτιρίων.

Τα προγράμματα «Εξοικονομώ» ως βασικός μηχανισμός υλοποίησης, με επιχορηγήσεις και απλοποιημένες διαδικασίες.

Χρηματοδότηση 2 δισ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο (2026-2032).

Νέα προσέγγιση με ομαδοποίηση παρεμβάσεων, κίνητρα σε εταιρείες και αξιοποίηση εργαλείων αγοράς.

Πρόγραμμα ανακαίνισης κλειστών ιδιωτικών ακινήτων με υποχρέωση μακροχρόνιας μίσθωσης σε ευάλωτα νοικοκυριά και φοιτητές, έναντι μειωμένου ενοικίου.

Δωρεάν υπηρεσίες πιστοποιημένων μηχανικών για ευάλωτα νοικοκυριά (έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης).

Το θέμα απασχόλησε και πρόσφατη συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου με εκπροσώπους της ΠΟΜΙΔΑ, όπου τονίστηκε η πρόθεση του ΥΠΕΝ να λάβει υπόψη τις προτάσεις των ιδιοκτητών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



