Υπερηφάνεια στην Ακαδημία των Σπορ: Δυο πατρινές στο Κόσσοβο με την Εθνική Γυναικών χάντμπολ

Στην τελική 16αδα της Εθνικής μας ομάδας χάντμπολ των Κορασίδων επελέγησαν δύο αθλήτριες της Ακαδημίας των Σπορ. Ο λόγος για τις Μαρία Μαραγκού και Γεωργία Χαμίτι, με τα δυο κορίτσια να καλούνται στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ενόψει των Μεσογειακών Αγώνων που θα διεξαχθούν το διάστημα 9-14 Φεβρουαρίου στην πόλη Πρίστινα του Κοσσόβου.

Η αποστολή της Ελλάδας ξεκίνησε για το Κόσσοβο σήμερα Κυριακή από την Βέροια, εκεί όπου πραγματοποίησε το τελικό στάδιο της προετοιμασίας της υπό τις οδηγίες του Ομοσπονδιακού προπονητή Δημήτρη Σκάρλου και του βοηθού του Δημήτριο Μασλαρινού.

Οι δύο Πατρινές αθλήτριες προέρχονται από τις υποδομές της Ακαδημίας των Σπορ (με πρώτη προπονήτρια την Ελένη Κονταξή) κι έχουν προπονήτρια τη Βάσω Βουκελάτου. Μάλιστα συμμετέχουν με την ομάδα της Πάτρας και στο πρωτάθλημα της Α2 Εθνικής Γυναικών.

Για τον Πατρινό σύλλογο μετά τη Χρυσούλα Τσαπικούνη (2000), την Ευγενία Καράγιωργα (2001), τη Χρυσάνθη Αραβαντινού (2002) και τον Κανέλλο Γεωργίου (2015) θα είναι κατά σειρά η 5η και η 6η αθλήτρια που έχει αναδείξει η ομάδα ως διεθνείς στο άθλημα της χειροσφαίρισης. Μάλιστα στη σχετική λίστα όλων των Πατρινών που έχουν φορέσει διαχρονικά το εθνόσημο θα είναι η 25η και 26η στην σειρά αντίστοιχα.

Παρακάτω θυμίζουμε τη σχετική λίστα όλων των Πατρινών αθλητών-τριών που κατά σειρά χρονολογίας κλήθηκαν στις Εθνικές ομάδες και σε ποια εθνική ομάδα, καθώς και σε ποιον σύλλογο έπαιζαν τότε. Αναλυτικά:

1. Ιωάννης Παπαγιαννόπουλος, Νέων 1981, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

2. Πολύβιος Μπρακατσέλος, Νέων 1982, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

3. Γεώργιος Νικολάου, Ανδρών 1983, Γ.Σ. Πανελλήνιος.

4. Διονύσιος Παπαγιαννόπουλος, Παίδων 1984, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

5. Ανδρέας Καραβέλας, Εφήβων 1985, Α.Ε.Ο. Σπόρτιγκ Πατρών.

6. Βασιλική Βουκελάτου, Γυναικών 1986, Ο.Φ.Ν.Ι.

7. Αφροδίτη Τζούδα, Γυναικών 1986, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

8. Χρήστος Γιογκαράκης, Εφήβων 1986, Α.Ο. Έσπερος Πατρών.

9. Δημήτριος Σακελλαρόπουλος, Νέων 1989, Α.Π.Σ. Ολυμπιακό Πατρών.

10. Γεώργιος Παπαγεωργίου, Ανδρών 1981, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

11. Ανδρέας Τρουπής, Εφήβων 1992, Α.Π.Σ. Ολυμπιακό Πατρών.

12. Κωνσταντίνα Σιδηροπούλου, Κορασίδων 1994, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

13. Βασίλειος Αναστασέλλος, Παίδων 1994, Α.Σ. Ηρακλής Πατρών.

14. Γεώργιος Μανέτας, Μίνι 1994, Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών.

15. Δημήτριος Γούτης, Μίνι 1994, Α.Π.Σ. Ολυμπιακός Πατρών.

16. Παναγούλα Βέμη, Γυναικών 1995, Γ.Α.Σ. Αναγέννηση Άρτας.

17. Άννα Στράτου, Νεανίδων 1997, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

18. Ιωάνης Τσαγκαράτος, Εφήβων 1997, Α.Σ. Ηρακλής Πατρών.

19. Μαρία Αναστασέλλου, Νεανίδων 1999, Α.Π.Σ. Φοίνικας Πατρών.

20. Χρυσούλα Τσαπικούνη, Νεανίδων 2000, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

21. Ευγενία Καράγιωργα, Νεανίδων 2001, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

22. Χρυσάνθη Αραβαντινού, Νεανίδων 2002, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

23. Κανέλλος Γεωργίου, Ανδρών-μπιτς χάντμπολ 2015, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

24. Άντζελα Καρέλα, Γυναικών 2015, Α.Σ.Ε. Ορμή Πάτρας.

25. Μαρία Μαραγκού, Κορασίδων 2026, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

26. Γεωργία Χαμίτι, Κορασίδων 2026, Α.Ε. Πάτρας Ακαδημία των Σπορ.

Στην παραπάνω σχετική λίστα ο Πατρινός Γεώργιος Νικολάου είναι ο μοναδικός που δεν έχει φορέσει ως αθλητής φανέλα Πατρινής ομάδας. Με ανακοίνωση που εξέδωσε, το Δ.Σ της Α.Ε. Πάτρας Ακαδημίας των Σπορ εύχονται σε όλη την Ελληνική αποστολή καλή επιτυχία στους αγώνες που θα δώσουν στο Κόσσοβο.

