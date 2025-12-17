Υπερταμείο: Διεθνής διαγωνισμός για την πώληση πλειοψηφικού πακέτου της «Ελληνικές Αλυκές ΑΕ» – Στο 51% το ελάχιστο ποσοστό

Την εκκίνηση διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση πλειοψηφικού ποσοστού μετοχών, τουλάχιστον 51%, της εταιρείας «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» ανακοίνωσε το Υπερταμείο (Growthfund). Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί σε δύο διακριτές φάσεις, με στόχο την προσέλκυση στρατηγικού επενδυτή.

Στην πρώτη φάση, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν μη δεσμευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης. Η διαγωνιστική διαδικασία είναι ανοιχτή σε κοινοπραξίες, ενώσεις και ομάδες νομικών ή φυσικών προσώπων, καθώς και σε εταιρείες επενδύσεων και επενδυτικά κεφάλαια, διασφαλίζοντας ευρεία συμμετοχή και αυξημένο ανταγωνισμό.

Όσοι πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής θα προκριθούν στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού, η οποία αφορά την υποβολή δεσμευτικών προσφορών. Η προθεσμία για την κατάθεση εκδήλωσης ενδιαφέροντος λήγει στις 30 Ιανουαρίου 2026, στις 15:00 (ώρα Ελλάδας).

Σημειώνεται ότι το Υπερταμείο κατέχει σήμερα το 80% των μετοχών της «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.», ενώ το υπόλοιπο 20% ανήκει στους δήμους στα όρια των οποίων λειτουργούν οι αλυκές που έχουν παραχωρηθεί στην εταιρεία προς χρήση και εκμετάλλευση. Τα μεγαλύτερα ποσοστά κατέχουν οι Δήμοι Μεσολογγίου (10,19%), Πύδνας – Κολινδρού (3,18%) και Δυτικής Λέσβου (3,13%).

Η είσοδος στρατηγικού επενδυτή στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας αποσκοπεί στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και των αναπτυξιακών της προοπτικών, καθώς και στη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης των φυσικών πόρων της, προς όφελος της τοπικής και της εθνικής οικονομίας. Με ηγετική θέση στον κλάδο της παραγωγής φυσικού αλατιού, η «Ελληνικές Αλυκές Α.Ε.» αποτελεί τον βασικό προμηθευτή της εγχώριας αγοράς και έναν από τους σημαντικότερους παραγωγούς στη λεκάνη της Μεσογείου.

Η στρατηγική αυτή κίνηση στοχεύει στη μετάβαση της εταιρείας από μια δυναμική δημόσια επιχείρηση σε έναν ευρωπαϊκό «πρωταθλητή» στην παραγωγή αλατιού, με αυξημένη ανταγωνιστικότητα, σύγχρονες υποδομές και ισχυρή αναπτυξιακή δυναμική.

Η εταιρεία διαθέτει την αποκλειστική χρήση και εκμετάλλευση οκτώ αλυκών βιομηχανικού μεγέθους σε όλη τη χώρα, με συνολική ετήσια παραγωγική δυναμικότητα που ξεπερνά τους 200.000 τόνους και συνολική έκταση 23.434 στρεμμάτων. Παράγει και διαθέτει διαφορετικούς τύπους αλατιού – πλυμένο, άπλυτο και ειδικών προδιαγραφών – συμπεριλαμβανομένης της αφρίνας (fleur de sel) από τις αλυκές Μεσολογγίου, προϊόν που έχει καθιερωθεί ως σύμβολο ποιότητας και παραδοσιακής ελληνικής παραγωγής.

