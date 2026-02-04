Υπερταμείο: Οδικός χάρτης επενδύσεων το λιμάνι και η μαρίνα της Πάτρας

Σε φάση συνολικού ανασχεδιασμού εισέρχεται το χαρτοφυλάκιο λιμενικών υποδομών του Υπερταμείου, με έμφαση στα λιμάνια και τη στρατηγική αξιοποίησή τους. Στόχος είναι η ενίσχυση της λειτουργικότητας και της εμπορικής αποδοτικότητας, η προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και η ανάπτυξη υποδομών που ενισχύουν τη συνδεσιμότητα με το χερσαίο και διεθνές δίκτυο.

Τα έργα και οι επενδύσεις που έχουν δρομολογηθεί έως σήμερα αντιστοιχούν σε ποσά άνω των 20 εκατ. ευρώ, ενώ σημαντικά λιμάνια όπως η Αλεξανδρούπολη, ο Βόλος, η Πάτρα και η Καβάλα αποτελούν κρίσιμους κόμβους για την εμπορική και τουριστική κίνηση της χώρας.

Σε τροχιά νέων επενδύσεων και στρατηγικού ανασχεδιασμού μπαίνει το λιμάνι της Πάτρας, με το Υπερταμείο να το τοποθετεί στο επίκεντρο του «οδικού χάρτη» για την επόμενη δεκαετία, δίπλα σε κομβικούς λιμένες της χώρας. Η Πάτρα αναδεικνύεται σε βασικό κόμβο τόσο για την εμπορική δραστηριότητα όσο και για την κρουαζιέρα, ενώ παράλληλα προχωρούν οι διαδικασίες για την αναβάθμιση της μαρίνας, με στόχο την ενίσχυση του τουριστικού αποτυπώματος της πόλης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπερταμείου, το master plan του λιμανιού της Πάτρας, που ολοκληρώθηκε και εγκρίθηκε εντός του 2025, προβλέπει σημαντικές παρεμβάσεις: κατασκευή νέου εμπορευματικού προβλήτα, σύνδεση με το σιδηροδρομικό δίκτυο, έργα ενεργειακής μετάβασης, φωτοβολταϊκό σταθμό και έξι νέες θέσεις cold ironing, ενισχύοντας το «πράσινο» προφίλ του λιμένα. Οι λεπτομέρειες και τα χρονοδιαγράμματα των έργων θα εξειδικευτούν μέσω του business plan που αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το μέτωπο της κρουαζιέρας. Για το λιμάνι της Πάτρας, όπως και για εκείνο του Κατακόλου, έχουν ήδη κατατεθεί προσφορές για την παραχώρηση της δραστηριότητας, με τη διαδικασία να περνά στην επόμενη φάση εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται κρίσιμη για την αναβάθμιση των υποδομών υποδοχής κρουαζιερόπλοιων και την προσέλκυση νέων ροών τουριστών, σε μια περίοδο που η κρουαζιέρα επανέρχεται δυναμικά στη Μεσόγειο.

Παράλληλα, προχωρά και ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση της Μαρίνας Πάτρας, με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών στις 5 Φεβρουαρίου. Το έργο, που διενεργείται από τη μονάδα στρατηγικών συμβάσεων του Υπερταμείου (PPF), στοχεύει στη βελτίωση των υποδομών και στην αύξηση της δυναμικότητας, ενισχύοντας τη θέση της Πάτρας στον θαλάσσιο τουρισμό και στη φιλοξενία σκαφών αναψυχής.

Με τις παρεμβάσεις αυτές, το λιμάνι και η μαρίνα της Πάτρας αποκτούν αναβαθμισμένο ρόλο στον εθνικό σχεδιασμό, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ανάπτυξη, επενδύσεις και ισχυρότερη διασύνδεση της πόλης με τα διεθνή θαλάσσια δίκτυα.

