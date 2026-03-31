ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου

Σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, η φετινή αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός δεν αντιμετωπίζεται από την ελληνική πλευρά ως μια τυπική πασχαλινή διαδικασία, αλλά ως μια επιχείρηση υψηλής ευαισθησίας. Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι όποιες επιχειρησιακές δυνατότητες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, ακριβώς επειδή η όλη επιχείρηση θα εξελιχθεί εν μέσω πολέμου.

Το βασικό μήνυμα από την Αθήνα είναι ότι η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός έχει οριστικοποιηθεί. Αντίθετα, οι κρίσιμες παράμετροι της αποστολής παραμένουν υπό συνεχή αξιολόγηση και εξαρτώνται άμεσα από την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και από τις τελικές αποφάσεις των ισραηλινών αρχών για τις πασχαλινές τελετές στα Ιεροσόλυμα.

Καθοριστική ημερομηνία για τον τελικό σχεδιασμό θεωρείται η Τετάρτη 1 Απριλίου, όταν αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις τόσο για τη σύνθεση όσο και για το εύρος της ελληνικής αποστολής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η ελληνική παρουσία θα είναι περιορισμένη, με βασικό κριτήριο την ευελιξία και την ασφάλεια, σε μια λογική που παραπέμπει σε πιο κλειστές και αυστηρά ελεγχόμενες αποστολές. Αυτό είναι εκτίμηση που προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα και από το καθεστώς περιορισμών που περιγράφεται για την Ιερουσαλήμ.

Την ίδια ώρα, εκκλησιαστικοί κύκλοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένα αισιόδοξοι για την τέλεση της Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Η ανησυχία, πάντως, είναι υπαρκτή σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Χαρακτηριστική είναι η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 30 Μαρτίου ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, κατά την οποία εξέφρασε τη στήριξή του και το ενδιαφέρον του για την κατάσταση στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων φέρεται να εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Το μεγάλο αγκάθι παραμένουν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν τις πασχαλινές τελετές υπό πολύ αυστηρούς όρους, με όριο παρουσίας που κινείται γύρω στα 50 άτομα εντός του Ναού της Αναστάσεως και με ειδικές άδειες εισόδου. Παράλληλα, η πρόσβαση και η ομαλή διεξαγωγή των τελετών συνδέονται με ζητήματα ασφάλειας, καταφυγίων και λειτουργικής επάρκειας του χώρου, κάτι που κρατά ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο σοβαρών περιορισμών ή ανατροπών, εφόσον οι συνθήκες επιδεινωθούν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Αθήνα επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διπλωματική διαχείριση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και το βαρύ συμβολικό φορτίο που έχει κάθε χρόνο η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και το φετινό εγχείρημα δεν κρίνεται μόνο από το αν θα πραγματοποιηθεί η τελετή, αλλά από το αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί με ασφάλεια μια αποστολή που αυτή τη φορά σχεδιάζεται υπό συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας.

