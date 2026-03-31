ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου

Σε διαρκή επανεκτίμηση βρίσκεται ο σχεδιασμός για τη φετινή παραλαβή του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα, με το υπουργείο Εξωτερικών να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και να αποφεύγει να ανοίξει τα χαρτιά του για λόγους ασφαλείας. Η Αθήνα επιμένει ότι θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του στην Ελλάδα, όμως οι τελικές αποφάσεις για την αποστολή παραμένουν ανοιχτές.

31 Μαρ. 2026 12:50
Pelop News

Σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον, η φετινή αποστολή για την παραλαβή του Αγίου Φωτός δεν αντιμετωπίζεται από την ελληνική πλευρά ως μια τυπική πασχαλινή διαδικασία, αλλά ως μια επιχείρηση υψηλής ευαισθησίας. Το υπουργείο Εξωτερικών βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό με όλους τους αρμόδιους φορείς, ενώ, σύμφωνα με όσα δήλωσε η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού, ο Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται ήδη σε επαφή με τον Ισραηλινό ομόλογό του. Παράλληλα, η ίδια ξεκαθάρισε ότι οι όποιες επιχειρησιακές δυνατότητες δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν, ακριβώς επειδή η όλη επιχείρηση θα εξελιχθεί εν μέσω πολέμου.

Το βασικό μήνυμα από την Αθήνα είναι ότι η ελληνική πολιτεία θα εξαντλήσει κάθε δυνατότητα για την ασφαλή μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι ο σχεδιασμός έχει οριστικοποιηθεί. Αντίθετα, οι κρίσιμες παράμετροι της αποστολής παραμένουν υπό συνεχή αξιολόγηση και εξαρτώνται άμεσα από την κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και από τις τελικές αποφάσεις των ισραηλινών αρχών για τις πασχαλινές τελετές στα Ιεροσόλυμα.

Καθοριστική ημερομηνία για τον τελικό σχεδιασμό θεωρείται η Τετάρτη 1 Απριλίου, όταν αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις τόσο για τη σύνθεση όσο και για το εύρος της ελληνικής αποστολής, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα επιχειρηθεί η μεταφορά του Αγίου Φωτός. Οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η ελληνική παρουσία θα είναι περιορισμένη, με βασικό κριτήριο την ευελιξία και την ασφάλεια, σε μια λογική που παραπέμπει σε πιο κλειστές και αυστηρά ελεγχόμενες αποστολές. Αυτό είναι εκτίμηση που προκύπτει από τα έως τώρα δεδομένα και από το καθεστώς περιορισμών που περιγράφεται για την Ιερουσαλήμ.

Την ίδια ώρα, εκκλησιαστικοί κύκλοι εμφανίζονται πιο συγκρατημένα αισιόδοξοι για την τέλεση της Αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως. Η ανησυχία, πάντως, είναι υπαρκτή σε ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Χαρακτηριστική είναι η τηλεφωνική επικοινωνία που είχε στις 30 Μαρτίου ο Πατριάρχης Βουλγαρίας Δανιήλ με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο Γ’, κατά την οποία εξέφρασε τη στήριξή του και το ενδιαφέρον του για την κατάσταση στην περιοχή. Από την άλλη πλευρά, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων φέρεται να εμφανίστηκε καθησυχαστικός, εκτιμώντας ότι, παρά τις πολύ δύσκολες συνθήκες, οι ακολουθίες της Μεγάλης Εβδομάδας και του Πάσχα θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Το μεγάλο αγκάθι παραμένουν τα δρακόντεια μέτρα ασφαλείας που ισχύουν στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν τις πασχαλινές τελετές υπό πολύ αυστηρούς όρους, με όριο παρουσίας που κινείται γύρω στα 50 άτομα εντός του Ναού της Αναστάσεως και με ειδικές άδειες εισόδου. Παράλληλα, η πρόσβαση και η ομαλή διεξαγωγή των τελετών συνδέονται με ζητήματα ασφάλειας, καταφυγίων και λειτουργικής επάρκειας του χώρου, κάτι που κρατά ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο σοβαρών περιορισμών ή ανατροπών, εφόσον οι συνθήκες επιδεινωθούν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Αθήνα επιχειρεί να ισορροπήσει ανάμεσα στη διπλωματική διαχείριση, την επιχειρησιακή ετοιμότητα και το βαρύ συμβολικό φορτίο που έχει κάθε χρόνο η μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα. Γι’ αυτό και το φετινό εγχείρημα δεν κρίνεται μόνο από το αν θα πραγματοποιηθεί η τελετή, αλλά από το αν θα μπορέσει να ολοκληρωθεί με ασφάλεια μια αποστολή που αυτή τη φορά σχεδιάζεται υπό συνθήκες ακραίας αβεβαιότητας.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:25 Μεσολόγγι 1826–2026: Μαθητές ζωντανεύουν την Έξοδο σε μια ξεχωριστή ταινία μικρού μήκους
13:20 Φλωρίδης κατά Κωνσταντοπούλου για τα Τέμπη: «Είναι πολιτική συνέχεια της Χρυσής Αυγής»
13:19 Σεισμός 4 Ρίχτερ στην Ανδραβίδα – Έγινε αισθητός σε Αχαΐα και Αιτωλοακαρνανία
13:16 Επίσκεψη Πέτρου Ψωμά στη μαρίνα της Πάτρας – Σοβαρές ελλείψεις υποδομών
13:13 Η ακρίβεια στο τραπέζι του Μαξίμου: Σαρωτικοί έλεγχοι, πάνω από 100 εταιρείες στο μικροσκόπιο και ανοιχτό παράθυρο για νέα μέτρα
13:07 Πρέβεζα: Ιστορία και θάλασσα, τι να δείτε
13:06 Ζωγράφου: Νέα μαρτυρία φωτίζει τη στάση του 54χρονου μετά το θρίλερ με μητέρα και κόρη
13:04 Πλακιάς πριν από τη νέα συνεδρίαση για τα Τέμπη: «Στη δίκη αυτή αρμόζει μόνο σοβαρότητα και αξιοπρέπεια»
13:01 Η καυστική κωμωδία «Μιλήστε Ελεύθερα» στο θέατρο Επίκεντρο+ από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
13:00 Πάτρα: Εργοτάξιο χωρίς μέτρα ασφαλείας η Κανάρη – Ατύχημα για πεζή γυναίκα στον υπό διαμόρφωση πεζόδρομο
12:59 Πάτρα: Η διαδρομή του Παλαμά στην Ακαδημία Αθηνών φωτίζεται σε νέα εκδήλωση
12:55 Μέση Ανατολή: Επιτέθηκαν σε αποθήκη πυρομαχικών, έριξαν βόμβες που γυρίζουν 907 κιλά!
12:54 Εμπορική Ανανέωση: Η χαμηλή συμμετοχή στη συνέλευση δείχνει έλλειμμα επικοινωνίας με τους εμπόρους
12:54 Δύο τελευταίες παραστάσεις για το «Strange box» στο «Επίκεντρο+»
12:50 ΥΠΕΞ για Άγιο Φως: Σχέδιο υπό όρους πολέμου και τελικές αποφάσεις την 1η Απριλίου
12:48 Αποκάλυψη Τραμπ για κατασκευή στρατιωτικού συγκροτήματος κάτω από το Λευκό Οίκο
12:47 Αμαλιάδα: Έκλεψε πορτοφόλι από μίνι μάρκετ, ψώνισε με τις κάρτες και «έδειξε» και παλιότερη κλοπή μοτοποδηλάτου
12:45 Αγρίνιο: Μεθυσμένος οδηγός βγήκε εκτός πορείας στην Αντιρρίου – Ιωαννίνων και το αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες
12:43 Αχαΐα: Στο αυτόφωρο για τιμόνι χωρίς δίπλωμα, δικογραφία για μουσική που δεν έλεγε να σβήσει
12:41 Πατρών – Πύργου: Πώς γράφτηκε η τραγωδία με τον 42χρονο στην άσφαλτο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
