ΥΠΕΞ για Ιράν: Σε επιφυλακή η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων – Επαφές Γεραπετρίτη και σχέδιο επαναπατρισμού

Τις εξελίξεις στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής παρακολουθεί «στενά και με ανησυχία» η ελληνική κυβέρνηση, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, ενεργοποιήθηκε άμεσα η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων, προκειμένου να παρασχεθεί προξενική συνδρομή σε Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στις επίμαχες περιοχές, ενώ οι ελληνικές διπλωματικές αποστολές βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή.

Παράλληλα, καλούνται οι Έλληνες πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή και να βρίσκονται σε επαφή με τις κατά τόπους πρεσβείες και προξενεία. Όπως τονίζεται, εφόσον κριθεί απαραίτητο, θα οργανωθεί συντονισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην περιοχή, ζήτημα που αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω της έντασης στον Περσικός Κόλπος και στα Στενό του Ορμούζ.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης βρίσκεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε διαρκή επικοινωνία με Υπουργούς Εξωτερικών συμμάχων χωρών για τα τεκταινόμενα.

Σε ό,τι αφορά τη θέση της Ελλάδας, επισημαίνεται ότι αποτελεί «κοινό τόπο» πως ο έλεγχος του πυρηνικού και βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν –ώστε να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο– συνιστά αναγκαία προϋπόθεση για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην περιοχή.

Τέλος, τονίζεται η ανάγκη προστασίας του άμαχου πληθυσμού και σεβασμού του διεθνούς δικαίου, ενώ διευκρινίζεται ότι τα συναφή ζητήματα θα συζητηθούν στην έκτακτη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ που έχει προγραμματιστεί για το απόγευμα.

