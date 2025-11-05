ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα αξιόπιστος σύμμαχος και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή μετά την συνάντηση Γεραπετρίτη – Γκιλφόιλ

Η εθιμοτυπική συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη με τη νέα πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, επιβεβαίωσε τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου συμμάχου και ενεργειακού κόμβου στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ΥΠΕΞ, Λάνα Ζωχιού.

Η κ. Ζωχιού τόνισε ότι οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το άριστο επίπεδο των διμερών σχέσεων και τη βούλησή τους να ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική συνεργασία, με την ενέργεια να αποτελεί βασικό πυλώνα σταθερότητας και ειρήνης. Στο πλαίσιο αυτό, αναμένεται επίσκεψη υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, όπως του υπουργού Ενέργειας των ΗΠΑ Κρις Ράιτ και του υφυπουργού Εξωτερικών Μάικλ Ρήγα, ο οποίος θα συναντηθεί στις 7 Νοεμβρίου με τον κ. Γεραπετρίτη στην Αθήνα.

Η εκπρόσωπος επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, θα επισκεφθεί την Ελλάδα εντός του Νοεμβρίου, ενώ αναφέρθηκε και στις διπλωματικές ενέργειες της Αθήνας για τη σταθερότητα στη Μονή του Σινά, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία με την Αίγυπτο για τη διασφάλιση του ελληνορθόδοξου χαρακτήρα της.

Κατά την πρόσφατη επίσκεψη του υπουργού στο Ιράκ και το Μπαχρέιν, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση συνεργασίας στους τομείς επενδύσεων και τουρισμού, ενώ ανακοινώθηκε και η απευθείας αεροπορική σύνδεση Αθήνας–Βαγδάτης από τον Δεκέμβριο, η πρώτη της Βαγδάτης με κράτος-μέλος της ΕΕ.

Στο Μπαχρέιν, ο κ. Γεραπετρίτης συζήτησε με την υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου για τα θέματα άμυνας και περιφερειακής ασφάλειας, εκφράζοντας τον προβληματισμό της Αθήνας για την προμήθεια Eurofighter από την Τουρκία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα δεν υπαγορεύει πολιτικές προμηθειών, αλλά αναμένει από τους συμμάχους να σέβονται τις ευαισθησίες της.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη νέα πολυμερή πρωτοβουλία “5Χ5” που προωθεί η Ελλάδα, με τη συμμετοχή Αιγύπτου, Κύπρου, Τουρκίας και Λιβύης, με στόχο τη συνεργασία σε μεταναστευτικό, θαλάσσιο περιβάλλον, αλιεία και οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών.

Η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε, τέλος, ότι ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο θα επισκεφθεί σύντομα την Αθήνα, ενώ αναφέρθηκε στην έκθεση της Κομισιόν για την Τουρκία, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα παραμένει υπέρ της ενταξιακής προοπτικής της Άγκυρας, υπό την προϋπόθεση πλήρους συμμόρφωσης με το διεθνές δίκαιο και τις αρχές καλής γειτονίας.

Η κ. Ζωχιού κατέληξε τονίζοντας ότι η Ελλάδα επιδιώκει ενεργό ρόλο στη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας, ενώ το επόμενο διάστημα ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει συναντήσεις με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ Κάγια Κάλας, τη νέα ηγεσία της AHEPA, καθώς και συμμετοχή στη 3η Διακυβερνητική Ελλάδας–Κύπρου που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 12 Νοεμβρίου.

