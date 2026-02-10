ΥΠΕΞ: Στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία – Τι απάντησε στις δηλώσεις Λαβρόφ

Τη θέση της Ελλάδας στο ζήτημα της Ουκρανίας επανέλαβε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Λάνα Ζωχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών, απαντώντας σε πρόσφατες δηλώσεις του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Όπως σημείωσε, η Ελλάδα δεν θα μπορούσε να μην ταχθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, επισημαίνοντας ότι η στάση αυτή εδράζεται στην πάγια αρχή του σεβασμού της εδαφικής ακεραιότητας και του απαραβίαστου των συνόρων. Παράλληλα, ανέφερε ότι οι δηλώσεις Λαβρόφ δεν αποτελούν κάτι αιφνιδιαστικό, καθώς αντίστοιχες τοποθετήσεις έχουν διατυπωθεί και στο παρελθόν.

Η ίδια υπογράμμισε ότι μέχρι το 2022 οι σχέσεις Ελλάδας – Ρωσίας βρίσκονταν σε ικανοποιητικό επίπεδο, προσθέτοντας ότι η Αθήνα παρακολουθεί τις εξελίξεις και λαμβάνει υπόψη τις ρωσικές τοποθετήσεις.

Τέλος, επεσήμανε πως η Ελλάδα επιδιώκει τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με τη Ρωσία και εξέφρασε την προσδοκία ότι, όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν, οι σχέσεις των δύο χωρών θα μπορέσουν να αποκατασταθούν.

