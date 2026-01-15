Υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για επιχειρήσεις: Δύο φάσεις εφαρμογής, ποιες αφορά

Από 2 Φεβρουαρίου 2026 υποχρεωτικά ηλεκτρονικά τιμολόγια B2B. Δύο φάσεις, δωρεάν timologio ΑΑΔΕ ή πάροχοι, κίνητρα 100% προσαύξηση & επέκταση ψηφιακού πελατολογίου το 2026.

Φορολογικές δηλώσεις
15 Ιαν. 2026 9:08
Pelop News

Από τις 2 Φεβρουαρίου 2026 τίθεται σε πλήρη εφαρμογή η υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση για όλες τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων (B2B) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Το μέτρο εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική ψηφιοποίησης και καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, επιτρέποντας την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των συναλλαγών και την αυτόματη διαβίβαση δεδομένων στην πλατφόρμα myDATA.

Η υποχρεωτική εφαρμογή θα γίνει σταδιακά σε δύο φάσεις:

  • Πρώτη φάση – Επιχειρήσεις με ακαθάριστα έσοδα άνω του 1.000.000 ευρώ το 2023: Έναρξη από 2 Φεβρουαρίου 2026, με μεταβατικό διάστημα προσαρμογής έως 31 Μαρτίου 2026.
  • Δεύτερη φάση – Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις: Έναρξη από 1 Οκτωβρίου 2026, με μεταβατικό διάστημα έως 31 Δεκεμβρίου 2026.

Για συναλλαγές εντός Ελλάδας, η έκδοση ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι υποχρεωτική και ο παραλήπτης οφείλει να το αποδεχθεί. Για εξαγωγές σε τρίτες χώρες (εκτός ΕΕ) ισχύει επίσης υποχρεωτικά, ενώ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εντός ΕΕ) παραμένει προαιρετική προς το παρόν.

Τρόποι έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων

Οι επιχειρήσεις μπορούν να επιλέξουν:

  • Υπηρεσίες πιστοποιημένου Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων (Υ.ΠΑ.Η.Ε.Σ.), από τον κατάλογο εγκεκριμένων εταιρειών της ΑΑΔΕ, που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις.
  • Τη δωρεάν εφαρμογή timologio της ΑΑΔΕ (timologio.aade.gov.gr), η οποία επιτρέπει την έκδοση, αποστολή και αυτόματη διαβίβαση τιμολογίων στο myDATA. Υπάρχει επίσης η εφαρμογή myDATAapp για κινητές συσκευές.

Φορολογικά κίνητρα για πρόωρη ένταξη: Οι επιχειρήσεις που ενταχθούν στο σύστημα τουλάχιστον δύο μήνες πριν την υποχρεωτική ημερομηνία λαμβάνουν σημαντικά οφέλη:

  • 100% προσαυξημένη απόσβεση για αγορά εξοπλισμού και λογισμικού.
  • 100% προσαύξηση της δαπάνης για υπηρεσίες τιμολόγησης τον πρώτο χρόνο.

Προθεσμίες πρόωρης ένταξης:

  • Μεγάλες επιχειρήσεις (πρώτη φάση): Έως 1 Δεκεμβρίου 2025.
  • Υπόλοιπες επιχειρήσεις (δεύτερη φάση): Έως 3 Αυγούστου 2026.

Ψηφιακό Πελατολόγιο

Παράλληλα, προχωρά η επέκταση του Ψηφιακού Πελατολογίου, που ξεκίνησε πιλοτικά από τον Ιούλιο 2025 σε κλάδους όπως τα συνεργεία αυτοκινήτων. Το 2026 θα ενταχθούν νέοι κλάδοι (π.χ. κτήματα γάμων-δεξιώσεων, επιχειρήσεις φωτισμού-ήχου), με στόχο την καταγραφή ραντεβού και συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, που θα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ, ενισχύοντας τον προληπτικό έλεγχο.

Το μέτρο αναμένεται να μειώσει δραστικά τα εικονικά τιμολόγια και να απλοποιήσει τις λογιστικές διαδικασίες, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να προετοιμαστούν έγκαιρα μέσω της ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ.

