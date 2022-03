Υποδέχονται γονατιστοί νεκρό στρατιώτη στην Ουκρανία – Συγκίνηση προκαλεί το βίντεο

Κυκλοφορεί ένα βίντεο, που είναι συγκλονιστικό, από ένα χωριό ή πόλη της Ουκρανίας που δείχνει τον τρόπο με τον οποίο οι κάτοικοι υποδέχονται έναν νεκρό στρατιώτη.

Εκατοντάδες κάτοικοι είναι δεξιά και αριστερά στον δρόμο, γονατιστοί, κάποιοι με αναμμένα κεριά ή αναπτήρες στα χέρια και ανάμεσά τους περνάει η πομπή με τον νεκρό στρατιώτη.

To understand whether #Putin is expected in #Ukraine, it is enough to see how Ukrainians bury one dead soldier. pic.twitter.com/mbsJd6zMVR

— NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022