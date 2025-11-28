Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας

Το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας θα αποτελέσει το μόνιμο μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας της Περιφέρειας με τις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών.

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
28 Νοέ. 2025 17:35
Pelop News

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας, των φορέων εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών Enterprise Greece, Export Credit Greece και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας υπεγράφη σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2023. Το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας θα αποτελέσει το μόνιμο μηχανισμό διασύνδεσης και συνεργασίας της Περιφέρειας με τις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο  Υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων & Εξωστρέφειας Δημήτρη Σκάλκου, κατά την  τελετή που φιλοξενήθηκε, στο Αρχοντικό Παναγιωτόπουλου, στο Αίγιο.

Πρόκειται για μια ουσιαστική κίνηση για την ενδυνάμωση της παρουσίας των επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές, καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εντάσσεται ενεργά στην εθνική πρωτοβουλία δημιουργίας περιφερειακών δομών.

Ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης, δήλωσε σχετικά: «Η σημερινή υπογραφή αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και της οικονομικής διπλωματίας. Με τη δημιουργία του Γραφείου Εξωστρέφειας στη Δυτική Ελλάδα, διαμορφώνουμε ένα σταθερό πλαίσιο υποστήριξης των τοπικών επιχειρήσεων, ώστε να έχουν πρόσβαση σε νέες αγορές, σύγχρονα εργαλεία και εξειδικευμένη τεχνογνωσία.

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε ουσιαστικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και να δώσουμε στις Περιφέρειες τον ρόλο που τους αξίζει στην εθνική αναπτυξιακή προσπάθεια. Η συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ κράτους, περιφερειακής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων αποτελούν προϋπόθεση για τη μετάβαση σε ένα πιο εξωστρεφές και βιώσιμο οικονομικό μοντέλο. Είμαι βέβαιος ότι η Δυτική Ελλάδα θα αξιοποιήσει στο έπακρο αυτή τη νέα δυνατότητα».

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης ανέφερε: «Σήμερα, η Δυτική Ελλάδα κάνει ένα ακόμα βήμα μπροστά προς την πορεία εξωστρέφειας του τόπου μας, που αποτελεί κομβικό στοιχείο της στρατηγικής μας από την αρχή κιόλας της θητείας μας. Είμαστε εδώ για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα πιο αποτελεσματικά, προκειμένου η Δυτική Ελλάδα να μετατραπεί σε έναν τόπο σύγχρονης παραγωγής, αλλά και σε ισχυρό κόμβο διεθνούς εμπορικής και τουριστικής ισχύος. Γιατί η επιτυχία δεν έρχεται ποτέ από μόνη της. Χρειάζεται στρατηγική, συνεργασίες και σύγχρονα εργαλεία.  Αυτό κάνουμε στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε καθήκοντα.  Διαμορφώνουμε το σύγχρονο επενδυτικό προφίλ της Δυτικής Ελλάδας, με έργα και δράσεις που αξίζουν σε μια περιοχή με τόσες ισχυρές δυνατότητες.  Θέλουμε η Δυτική Ελλάδα να είναι τόπος δημιουργίας και ευκαιριών».

Το νέο Γραφείο Εξωστρέφειας θα αποτελέσει τον μόνιμο μηχανισμό διασύνδεσης της Περιφέρειας με τις δομές του Υπουργείου Εξωτερικών. Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η παροχή κατάλληλης πληροφόρησης και δικτύωσης, καθώς επίσης η ανάπτυξη συνεργειών και εξειδικευμένων δράσεων εξωστρέφειας, ώστε να στηριχθεί η διεθνοποίηση της τοπικής επιχειρηματικότητας Στόχοι του είναι η ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας, η προώθηση των τοπικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές, αλλά και η προσέλκυση ξένων επενδύσεων. Τα Γραφεία Εξωστρέφειας είναι ουσιαστικά ο συνδετικός κρίκος που θα διευκολύνει τη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο συνολικό στρατηγικό σχέδιο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, το οποίο περιλαμβάνει την αναδιοργάνωση των «Enterprise Greece» και «Export Credit Greece», των δύο βασικών βραχιόνων στήριξης της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

 

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:42 Σουηδία: Σενάρια πολέμου με στρατιωτικά γυμνάσια και τη συμμετοχή του βασιλιά
18:31 Αιγαίο: Νέες προκλήσεις και παραβιάσεις από την Τουρκία
18:23 Ουκρανία: Ραγδαίες εξελίξεις και παραίτηση του προσωπάρχης του Ζελένσκι
18:14 Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Πάτρας καταγγέλλει τη συμφωνία κυβέρνησης – εργοδοτών – ΓΣΕΕ για τις συλλογικές συμβάσεις
18:11 Ζητείται η ένταξη της Θεσσαλίας σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας
18:00 Η Νικολούλη, η Πάτρα, το Netflix και το άλμα στην καριέρα της
17:51 Δόθηκε παράταση 7 μηνών για την απογραφή στα ασανσέρ
17:41 ΑΕΚ: Αναδείχθηκε κορυφαία ομάδα της 4ης αγωνιστικής στο Conference League
17:35 Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Υπουργείο Εξωτερικών για τη λειτουργία Γραφείου Εξωστρέφειας
17:31 Καταγγελία από τον αδελφό της γυναίκας-θύματος και σύλληψη 65χρονου για εκδικητική πορνογραφία
17:18 «Πάρε τα λεφτά αγόρι μου, σε παρακαλώ μη με σκοτώνεις», ηχητικά ντοκουμέντα που συγκλονίζουν για τη δολοφονία στη Σαλαμίνα
17:08 Όφελος 5 δισ. ευρώ φέρνει η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής μέχρι το 2035
17:07 Στα 4,8 εκατ. τα πριμ της Πολιτείας, που ήδη καταβάλλονται για εξαιρετικές διεθνείς διακρίσεις τη διετία 2022-2023
17:00 Η Πάτρα στο επίκεντρο: Υπουργοί και επιχειρηματίες αναμένονται για τη ΓΣ της Κεντρικής Ενωσης Επιμελητηρίων
16:52 Στο Υπουργείο Παιδείας ο Δήμαρχος Καλαβρύτων: Να γίνει ξεχωριστή περιοχή μετάθεσης εκπαιδευτικών  ο Δήμος Καλαβρύτων
16:44 Γιαννούλης Χαλεπάς: Το φως που επέζησε από το σκοτάδι – Ο Γιώργης Κοντοπόδης μιλά για την ψυχή πίσω από τον θρύλο
16:36 11 ερωτήσεις και απαντήσεις για τα 3,7 δισ. που καταβάλλονται στους αγρότες
16:28 Αντικείμενο μελέτης ο Ναός του Επικούριου Απόλλωνα στο ευρωπαϊκό έργο HERIT ADAPT
16:20 Αιγιάλεια: Χρηματοδότηση ενός εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση της διάβρωσης της ακτογραμμής στην Αιγείρα
16:12 Συνάντηση νέου Συλλόγου Ατόμων με Κινητική Αναπηρία Αχαΐας με τον Δήμαρχο Αιγίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 28/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ