Υπολειπόμενες εργασίες έως τον Φεβρουάριο στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου – Τι απάντησε ο Δήμας

Αστοχίες και υπολειπόμενες εργασίες αναγνωρίζονται στον αυτοκινητόδρομο Πατρών-Πύργου, σύμφωνα με απάντηση του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστου Δήμα, σε ερώτηση του βουλευτή Κυριάκου Βελόπουλου. Το έγγραφο του αρμόδιου υπηρεσιακού παράγοντα, αναπληρωτή προϊσταμένου της ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ, πολιτικού μηχανικού Ιωαν.-Παν. Χριστόπουλου, επιβεβαιώνει ότι οι εν λόγω αστοχίες και οι υπολειπόμενες μικρής έκτασης εργασίες πρέπει να ολοκληρωθούν μέχρι τις 9 Φεβρουαρίου 2026.

Στην ερώτησή του, ο κ. Βελόπουλος επισήμανε ότι σύμφωνα με μαρτυρίες πολιτών και τεχνικές επισημάνσεις, σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου παρατηρείται κατάρρευση πρανών και έντονη διάβρωση των επιχωμάτων, με κίνδυνο καθίζησης του οδοστρώματος. Παράλληλα, πλημμυρισμένες τάφροι και ανεπαρκής αποστράγγιση δείχνουν ότι τα αντιπλημμυρικά έργα είναι ελλιπή, ενώ εκφράζονται σοβαρές αμφιβολίες για την τήρηση των ευρωπαϊκών προδιαγραφών κατασκευής, όπως η χρήση κατάλληλου υλικού τύπου 3Α για αποστράγγιση, αλλά και για τη διαδικασία τελικής παραλαβής και πιστοποίησης των τμημάτων.

Στην απάντησή του, ο αρμόδιος υπηρεσιακός παράγοντας αναφέρει ότι οι υπολειπόμενες εργασίες και η αποκατάσταση των αστοχιών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τον κατάλογο (Punch List) που έχει υποβληθεί από τον ανεξάρτητο μηχανικό. Οπως επισημαίνεται, οι μικρής έκτασης εργασίες δεν αποτελούν λόγο για καθυστέρηση της έκδοσης Βεβαίωσης Περάτωσης, υπό τον όρο ότι δεν μειώνουν την ασφάλεια των χρηστών του αυτοκινητοδρόμου.

Η Σύμβαση Παραχώρησης προβλέπει επίσης ότι η Περίοδος Εγγύησης του έργου καλύπτει δύο έτη μετά τη λήξη της περιόδου παραχώρησης, ενώ η συνολική διάρκεια παραχώρησης ορίστηκε σε 30 χρόνια από την ημερομηνία Εναρξης Παραχώρησης (04.08.2008), ήτοι η λήξη της είναι στις 04.08.2038. Κατά την περίοδο αυτή, ο παραχωρησιούχος είναι υπεύθυνος για την αποκατάσταση οποιασδήποτε αστοχίας χωρίς επιπλέον κόστος για το Δημόσιο.

Το ζήτημα εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των διερχόμενων οδηγών και υπογραμμίζει την ανάγκη στενής παρακολούθησης της ολοκλήρωσης των εργασιών, ιδιαίτερα σε τμήματα που αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο καθίζησης και πλημμυρών. Οι πολίτες και οι φορείς της περιοχής αναμένουν άμεση παρέμβαση και έλεγχο ώστε να διασφαλιστούν η λειτουργικότητα και η ασφάλεια του σημαντικού αυτού έργου υποδομής.

