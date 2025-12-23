Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή

Υπόμνημα καταθέτει η Αχαϊκή
23 Δεκ. 2025
Με αφορμή τα επεισόδια που έγιναν το περασμένο Σάββατο, μετά το τέλος του αγώνα Ατρόμητος-Αχαϊκή, η διοίκηση της ομάδας της Κάτω Αχαΐας έκανε γνωστό ότι θα καταθέσει υπόμνημα.

Η ανακοίνωση της Αχαϊκης αναφέρει: «Η διοίκηση της Αχαϊκής θα καταθέσει “ΥΠΌΜΝΗΜΑ” για όσα συνέβησαν στο σαββατιάτικο αγώνα στην Πάτρα.

Θα αναλάβει όσες ευθύνες της αναλογούν.

Επίσης ζητάμε συνάντηση με την Ε.Π.Σ Αχαΐας για περαιτέρω διευκρινίσεις».

