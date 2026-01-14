Υπόμνημα στον Νίκο Δένδια από την κοινότητα Ελεκίστρας: «Ελευθερώστε» το δάσος δίπλα από τη ΜΟΜΑ ΦΩΤΟ

Η κοινότητα ζητά να αποδοθεί στο Δήμο ή την Περιφέρεια για προστασία και αξιοποίηση. Πρόκειται για το 3ο περιαστικό δημόσιο δάσος της Πάτρας, έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πνεύμονες της πόλης

14 Ιαν. 2026 17:00
Pelop News

 Υπόμνημα προς τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια θέλησε να καταθέσει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεκίστρας Θόδωρος Αλεξόπουλος, με αφορμή την παρουσία του υπουργού στην Πάτρα την Κυριακή για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Το υπόμνημα αφορά τη δασική έκταση που βρίσκεται μεταξύ της περιοχής Ρωμανού και της πρώην στρατιωτικής εγκατάστασης ΜΟΜΑ – 76 ΜΕ, ζητώντας την αποδέσμευσή της από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και την απόδοσή της σε πολιτικό φορέα του Δημοσίου.

Πρόκειται, όπως τονίζεται στο κείμενο, για το 3ο περιαστικό δημόσιο δάσος της Πάτρας, έναν από τους σημαντικότερους φυσικούς πνεύμονες της πόλης, ο οποίος εδώ και δεκαετίες χρησιμοποιείται στην πράξη ως κοινόχρηστος φυσικός χώρος από τους κατοίκους του Ανατολικού Διαμερίσματος. Ωστόσο, παραμένει θεσμικά δεσμευμένος στο ΥΠΕΘΑ, χωρίς -όπως επισημαίνεται- να εξυπηρετεί πλέον καμία ενεργή στρατιωτική ή επιχειρησιακή ανάγκη.

Ο Θόδωρος Αλεξόπουλος

Ο Θόδωρος Αλεξόπουλος υπογραμμίζει ότι η συγκεκριμένη δασική περιοχή υπήρξε διαχρονικά διαχωρισμένη από τη στρατιωτική μονάδα, με σαφή όρια και περίφραξη, και δεν αποτέλεσε ποτέ λειτουργικό τμήμα του στρατοπέδου τουλάχιστον τα τελευταία 50 χρόνια. «Η διοικητική της υπαγωγή στο υπουργείο Εθνικής Αμυνας δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική χρήση ή ανάγκη» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στο υπόμνημα γίνεται εκτενής αναφορά στα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη μη αποδέσμευση της έκτασης: απουσία αρμόδιου φορέα διαχείρισης, φαινόμενα εγκατάλειψης και ανεξέλεγκτης απόρριψης απορριμμάτων, καθώς και αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς. Μάλιστα, γίνεται ειδική μνεία στη μεγάλη πυρκαγιά προ τετραετίας, η οποία απείλησε άμεσα κατοικίες και ανθρώπινες ζωές, αναδεικνύοντας -όπως σημειώνεται- την επικινδυνότητα της σημερινής κατάστασης.

Με δεδομένη την οριστική παύση λειτουργίας της στρατιωτικής μονάδας και την απουσία επιχειρησιακής ανάγκης, η Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας ζητά τη νομική και διοικητική αποδέσμευση του δάσους από το ΥΠΕΘΑ και την απόδοσή του σε φορέα όπως ο Δήμος Πατρέων ή η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ώστε να καταστεί δυνατή η θεσμική προστασία και ήπια, κοινωφελής αξιοποίησή του με σεβασμό στον δασικό χαρακτήρα.

Το αίτημα έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχεδιασμός του υπουργείου για την αξιοποίηση της πρώην στρατιωτικής εγκατάστασης ΜΟΜΑ – 76 ΜΕ, όπου προβλέπεται η κατασκευή 720 κατοικιών στο πλαίσιο του προγράμματος αξιοποίησης αδρανών ακινήτων του Δημοσίου. Η συνύπαρξη των δύο σχεδίων -της οικιστικής ανάπτυξης στη ΜΟΜΑ και της ανάγκης προστασίας του παρακείμενου δάσους- αναδεικνύει, σύμφωνα με τοπικούς φορείς, την ανάγκη ολοκληρωμένου σχεδιασμού με περιβαλλοντικό πρόσημο.

«Η αποδέσμευση της έκτασης θα επιτρέψει τη μετατροπή της σε έναν ασφαλή και προστατευμένο φυσικό πνεύμονα πρασίνου, που θα προσφέρει αναψυχή και ποιότητα ζωής στους κατοίκους και ταυτόχρονα θα μειώσει τους κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια» καταλήγει ο Θόδωρος Αλεξόπουλος, δηλώνοντας ότι η Δημοτική Κοινότητα Ελεκίστρας είναι στη διάθεση του υπουργείου για κάθε πρόσθετη διευκρίνιση.

14 Ιαν. 2026 17:00
