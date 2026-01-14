Υπόμνημα στον Νίκο Δένδια από την κοινότητα Ελεκίστρας: «Ελευθερώστε» το δάσος δίπλα από τη ΜΟΜΑ ΦΩΤΟ

Υπόμνημα προς τον υπουργό Εθνικής Αμυνας Νίκο Δένδια θέλησε να καταθέσει ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ελεκίστρας Θόδωρος Αλεξόπουλος, με αφορμή την παρουσία του υπουργού στην Πάτρα την Κυριακή για την εκδήλωση κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Επιμελητηρίου Αχαΐας. Το υπόμνημα αφορά τη δασική έκταση που βρίσκεται μεταξύ της περιοχής Ρωμανού και της πρώην στρατιωτικής εγκατάστασης ΜΟΜΑ – 76 ΜΕ, ζητώντας την αποδέσμευσή της από το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και την απόδοσή της σε πολιτικό φορέα του Δημοσίου.