Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία

Η ΕΥΠ  ενημέρωσε σχετικά την ΕΛΑΣ

02 Μαρ. 2026 21:21
Στα Χανιά στην προσαγωγή ενός Γεωργιανού για ενδεχόμενη κατασκοπευτική δράση προχώρησαν στελέχη των ελληνικών υπηρεσιών ασφαλείας.

Μαιευτήρας-γυναικολόγος καταδικάστηκε για τον θάνατο εμβρύου από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας κινούνταν στον κόλπο της Σούδας και οι κινήσεις του κρίθηκαν ύποπτες από την ΕΥΠ, που ενημέρωσε σχετικά την ΕΛΑΣ με αποτέλεσμα να προσαχθεί για περαιτέρω έρευνα.

Αυτό που εξετάζεται είναι αν ο άνδρας συνέλλεγε πληροφορίες για λογαριασμό του Ιράν χωρίς ακόμα να έχουν γίνει περισσότερα γνωστά για την υπόθεση.

Ύποπτες κινήσεις Γεωργιανού στη Σούδα, προσήχθη για κατασκοπεία
