Υπόθεση 89χρονου: Τα κραυγαλέα κενά

Η υπόθεση με τον 89χρονο που κατάφερε να εισέλθει οπλισμένος σε δημόσιες υπηρεσίες, να κινηθεί ανενόχλητος επί ώρες και να βρεθεί τελικά στην Πάτρα, εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την επάρκεια των μέτρων ασφαλείας στα δικαστήρια και τις δημόσιες υπηρεσίες.

Αν ένας τόσο ηλικιωμένος άνθρωπος μπόρεσε να παρακάμψει τους ελέγχους, τότε εύλογα γεννιέται η ανησυχία για το τι θα μπορούσε να συμβεί σε περίπτωση οργανωμένων δραστών ή ακόμη και τρομοκρατικών ενεργειών.

Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη για άμεση ενίσχυση των συστημάτων φύλαξης, αυστηρούς ελέγχους εισόδου και σύγχρονες υποδομές ασφαλείας.

