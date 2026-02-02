Υπόθεση Αχαϊκής Τράπεζας: Η νέα δίκη έρχεται στο Εφετείο το φθινόπωρο

Εννέα μήνες μετά την πρωτόδικη απόφαση και ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της απόφασης του δικαστηρίου. Η υπόθεση αναμένεται στο Εφετείο το ερχόμενο φθινόπωρο.

Υπόθεση Αχαϊκής Τράπεζας: Η νέα δίκη έρχεται στο Εφετείο το φθινόπωρο
02 Φεβ. 2026 17:30
02 Φεβ. 2026 17:30
Pelop News

Σε λίγες ημέρες συμπληρώνονται 9 μήνες από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης για 27 στελέχη και πελάτες της Αχαϊκής Τράπεζας, χωρίς ακόμη να έχει ολοκληρωθεί η καθαρογραφή της από το δικαστήριο.

Ωστόσο, από δικαστικούς κύκλους εξηγείται ότι, παρά την παρέλευση του 9μηνου, η διαδικασία δεν έχει καθυστερήσει διότι πρόκειται για μια επίπονη εργασία, που αφορά την παράθεση στοιχείων και την ανάπτυξη των σκεπτικών για την καταδίκη των 27 κατηγορούμενων, αλλά και την αθώωση των υπολοίπων 61.

Οι ίδιοι κύκλοι, πάντως, εκτιμούν ότι συντομεύει ο χρόνος της καθαρογραφής, προκειμένου ν’ αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση για τον προσδιορισμό της δίκης σε δεύτερο βαθμό. Σύμφωνα με τις ίδιες δικαστικές εκτιμήσεις, είναι δύσκολο να βρεθεί ημερομηνία μέχρι το καλοκαίρι, γιατί τα πινάκια είναι πλήρη τον Απρίλιο και τον Μάιο, ενώ ενδέχεται να προσδιοριστεί εμβόλιμα και η δίκη της δολοφονίας του Αμερικανού τουρίστα Μπακάρι Χέντερσον.

Οπως προ δεκαημέρου αποκάλυψε η «Π», ο Αρειος Πάγος αναίρεσε την απόφαση για τους 6 κατηγορούμενους η οποία ελήφθη με 4-3 ψήφους από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο της Πάτρας, χαρακτηρίζοντας μη αιτιολογημένο το σκεπτικό περί σκοπούμενης σωματικής βλάβης.
Κατόπιν τούτων, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, η δίκη της Αχαϊκής σε δεύτερο βαθμό θα ξεκινήσει το νέο δικαστικό έτος και πιθανότατα τον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο του 2026.

 

