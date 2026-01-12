Υπόθεση Άγγελου στις Σέρρες: «Δεν ήθελα να τον σκοτώσω, τον χτύπησα μόνο στο πρόσωπο»

Στο φως της δημοσιότητας φέρνει το newsit.gr τα όσα υποστήριξε στην απολογία του στον ανακριτή ο 15χρονος που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του 17χρονου Άγγελου στις Σέρρες, έπειτα από τον άγριο ξυλοδαρμό το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου.

Ο ανήλικος, μέσω απολογητικού υπομνήματος και προφορικών εξηγήσεων διάρκειας άνω της μιάμισης ώρας, αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν είχε σκοπό να σκοτώσει τον 17χρονο και ότι του κατάφερε μόνο περιορισμένα χτυπήματα στο πρόσωπο. «Θέλω να δείτε από κάμερες αν τυχόν έγινε κι άλλο σκηνικό. Σας ορκίζομαι εγώ δεν μετείχα σε κάτι άλλο και δεν χτύπησα τόσο πολύ τον Άγγελο», φέρεται να είπε στην ανακρίτρια.

«Τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι – όχι σε τέτοια έκταση»

Απαντώντας στις επίμονες ερωτήσεις της δικαστικής λειτουργού, η οποία είχε ενώπιόν της τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο 15χρονος επέμεινε: «Τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι, αλλά όχι σε τέτοια έκταση όπως εμφανίζεται στις φωτογραφίες που μου δείξατε, και όχι στο σώμα ή στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Μπορεί να τον χτύπησε αυτοκίνητο ή κάποιος άλλος».

Σε όλες τις απαντήσεις του ισχυρίστηκε ότι δεν ήθελε να σκοτώσει τον Άγγελο και ότι του έριξε «δύο γροθιές και δύο γονατιές στο πρόσωπο». Αρχικά ανέφερε ότι ήταν απλώς γνωστοί με το θύμα και ότι έμαθε από φίλο του πως βρισκόταν στο συγκεκριμένο σημείο εκείνο το βράδυ.

Η μοιραία συνάντηση και το κίνητρο

Ο 15χρονος αναφέρθηκε και σε μήνυμα που έστειλε στον Άγγελο από το κινητό της κοπέλας του, λέγοντας πως θίχτηκε ο εγωισμός του μετά από όσα έμαθε. Όπως υποστήριξε, ο 17χρονος είχε συναντήσει την κοπέλα του λίγες ημέρες πριν, γεγονός που τον εξόργισε.

Περιγράφοντας τη στιγμή της συνάντησης στον προαύλιο χώρο της Μητρόπολης, ανέφερε ότι φοβήθηκε μήπως προλάβει να τον χτυπήσει πρώτος ο Άγγελος και έτσι του επιτέθηκε. «Με το που έπεσε κάτω, τότε σταμάτησα να τον χτυπάω. Του έριξα δύο με τρεις μπουνιές στο κεφάλι και δύο γονατιές, όμως η μία δεν τον βρήκε. Τον χτύπησα μόνο στο κεφάλι – πρόσωπο από την μπροστινή πλευρά, πουθενά αλλού», φέρεται να είπε.

Αντιμέτωπος με την ιατροδικαστική

Η ανακρίτρια του επισήμανε τα σοβαρά ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με τα οποία ο 17χρονος υπέστη κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, κατάγματα πλευρών, ρήξη καρδιάς, ρήξη πνευμόνων, ρήξη αορτής, κάκωση σπλήνας και νεφρού.

Όταν του επιδείχθηκαν φωτογραφίες των τραυματισμών, ο 15χρονος φέρεται να απάντησε: «Δεν μου λένε κάτι αυτές οι εικόνες. Εγώ τον χτύπησα μόνο στο πρόσωπο. Σηκώθηκε το παιδί και έφυγε».

«Μπορεί να υπήρξε δεύτερο σκηνικό»

Συνεχίζοντας να αρνείται ότι προκάλεσε τα βαριά χτυπήματα, υποστήριξε ότι ενδέχεται να δέχθηκε επίθεση από τρίτο πρόσωπο μετά από εκείνον. «Δεν ξέρω αν είχε πρόβλημα με κάποιον άλλον και του την “έπεσαν” μετά. Από τις φωτογραφίες που βλέπω, αυτά δεν προκλήθηκαν από ένα άτομο», φέρεται να είπε, επαναλαμβάνοντας ότι δεν συμμετείχε σε δεύτερο επεισόδιο.

«Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Κλαίω για το παιδί. Θα βγει η αλήθεια», φέρεται να δήλωσε, προσθέτοντας ότι ο αδελφός του τον είχε προειδοποιήσει να μην ασχοληθεί.

Μετά το επεισόδιο

Ο κατηγορούμενος περιέγραψε ότι μετά τον ξυλοδαρμό απομακρύνθηκε με φίλο του, ενώ ένας τρίτος έμεινε πίσω για να δει αν ο Άγγελος ήταν καλά. Αργότερα συναντήθηκαν ξανά, κάθισαν για λίγο στη Νομαρχία και στη συνέχεια πήγε με την κοπέλα του στο σπίτι της. Επέστρεψε στο σπίτι του περίπου στη 1:30 τα ξημερώματα, όπου –όπως είπε– ο αδελφός του ενημερώθηκε για το περιστατικό και αντέδρασε έντονα.

Αναφορές σε ουσίες και παρελθόν

Στην απολογία του αναφέρθηκε και σε παλαιότερη χρήση κάνναβης, λέγοντας ότι το προηγούμενο καλοκαίρι κάπνιζε 4–5 τσιγάρα την εβδομάδα, ενώ παραδέχθηκε και παλαιότερα περιστατικά παραβατικής συμπεριφοράς.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις Αρχές να συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 17χρονος Άγγελος έχασε τη ζωή του.

