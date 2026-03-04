Υπόθεση Χρυσής Αυγής: Συνεχίζεται αύριο η δίκη – Στο επίκεντρο τα ελαφρυντικά και οι ποινές

Σε κρίσιμη καμπή εισέρχεται η δευτεροβάθμια δίκη για την υπόθεση της Χρυσή Αυγή, καθώς αύριο αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία, μετά τη σημερινή απόφαση του δικαστηρίου να κηρύξει ενόχους – όπως και πρωτοδίκως – και τους 42 κατηγορούμενους.

Η απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου επιβεβαιώνει την πρωτόδικη κρίση, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για τη συζήτηση επί των ελαφρυντικών και, στη συνέχεια, για την επιμέτρηση των ποινών.

Συνεχίζονται οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης

Κατά την αυριανή συνεδρίαση θα συνεχιστούν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι επιχειρούν να πείσουν το δικαστήριο να αναγνωρίσει ελαφρυντικά στους εντολείς τους. Με την ολοκλήρωση των τοποθετήσεών τους, το δικαστήριο αναμένεται να εισέλθει στην τελική φάση της διαδικασίας, προχωρώντας στην έκδοση απόφασης επί των ποινών.

Οι υπερασπιστές που έλαβαν σήμερα τον λόγο ζήτησαν, κατά περίπτωση, την αναγνώριση ελαφρυντικών όπως:

του πρότερου σύννομου βίου,

της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη,

των μη ταπεινών αιτίων,

της μη εύλογης διάρκειας της δίκης,

καθώς και της φερόμενης παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας.

Το βάρος στην απόφαση για τις ποινές

Η αναγνώριση ή μη των ελαφρυντικών αποτελεί κομβικό σημείο για την επιμέτρηση των ποινών, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς το ύψος τους. Νομικοί κύκλοι επισημαίνουν ότι η τελική κρίση του δικαστηρίου θα καθορίσει το πλαίσιο της ποινικής μεταχείρισης των καταδικασθέντων σε μια υπόθεση με έντονο πολιτικό και κοινωνικό αποτύπωμα.

Η διαδικασία εξελίσσεται υπό αυξημένο ενδιαφέρον, με την κοινή γνώμη να παρακολουθεί στενά τις δικαστικές εξελίξεις σε μία από τις πλέον εμβληματικές δίκες της μεταπολιτευτικής περιόδου.

