Υπόθεση δολοφονίας κοινοτάρχη στο Αγρίνιο: Νέα στοιχεία από την ιατροδικαστική – «Λειτούργησα υπό φόβο», λέει ο δράστης

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση δολοφονίας του 50χρονου κοινοτάρχη στο Αγρίνιο, με τον 44χρονο φερόμενο ως δράστη να βρίσκεται προφυλακισμένος και να επιμένει ότι ενήργησε υπό το καθεστώς φόβου.

Από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του σε αυτοάμυνα, υποστηρίζοντας ότι το πρωινό της 17ης Ιανουαρίου το θύμα τον ακολούθησε, τον απείλησε και τον σημάδεψε με καραμπίνα. Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ότι δεχόταν απειλές από τον κοινοτάρχη και το προηγούμενο διάστημα.

«Έχω μετανιώσει. Λειτούργησα υπό το καθεστώς φόβου. Δεχόμουν απειλές και είδα όπλο», φέρεται να ανέφερε κατά τη μαραθώνια απολογία του ενώπιον των Αρχών.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Ωστόσο, τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τον ισχυρισμό περί αυτοάμυνας. Σύμφωνα με τα ευρήματα, το θύμα δέχθηκε τρεις πυροβολισμούς από την πίσω αριστερή πλευρά του οχήματός του, με τα σκάγια να τον τραυματίζουν στο κεφάλι και την πλάτη.

Το «Live News» εξασφάλισε, μάλιστα, νέα φωτογραφία-ντοκουμέντο από τη σκηνή μετά τους πυροβολισμούς, στην οποία διακρίνεται ότι το παράθυρο του αυτοκινήτου από την πλευρά του οδηγού ήταν ανοιχτό.

Τι εκτιμούν οι ειδικοί

Για τα νέα δεδομένα τοποθετήθηκε και ο Γιώργος Καλλιακμάνης, επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νοτιοανατολικής Αττικής, ο οποίος επεσήμανε ότι το ανοιχτό παράθυρο ενδέχεται να υποδηλώνει λεκτική αντιπαράθεση.

«Σημαίνει ότι μπορεί να ειπώθηκαν κάποια πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι ακόμη και αν υπήρξε απειλή, αυτή δεν δικαιολογεί τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Όπως σημείωσε, «μπορεί το θύμα να σταμάτησε και να απείλησε με άδεια καραμπίνα, νομίζοντας ότι ο άλλος δεν θα πυροβολήσει. Όμως, ακόμη κι έτσι, δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση να πατήσει τη σκανδάλη».

