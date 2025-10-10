Υπόθεση επίθεσης σε οδηγό του Μετρό: Τι λέει το υπουργείο Μετανάστευσης για το δράστη

Το Υπουργείο Μετανάστευσης ξεκινά τη διαδικασία ανάκλησης καθεστώτος ασύλου

10 Οκτ. 2025 10:28
Pelop News

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ξεκίνησε τη διαδικασία άρσης του καθεστώτος ασύλου για τον αλλοδαπό που επιτέθηκε σε οδηγό του Μετρό, κρίνοντάς τον επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια και τη δημόσια τάξη.

Σύμφωνα με τον νόμο 4939/2022, άρθρο 13, παράγραφος 4, η Αποφαινόμενη Αρχή μπορεί να ανακαλέσει το άσυλο όταν το άτομο «ευλόγως θεωρείται ότι συνιστά κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια της χώρας». Μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο αλλοδαπός διατηρεί το καθεστώς προστασίας και η ποινική του ευθύνη εξετάζεται αποκλειστικά από τη Δικαιοσύνη.

Με την ανάκληση του ασύλου, ο δράστης θα τεθεί σε διοικητική κράτηση και θα ακολουθήσει η διαδικασία επιστροφής του στη χώρα καταγωγής του. Το υπουργείο τονίζει ότι η αφαίρεση του καθεστώτος ασύλου δεν γίνεται αυτομάτως, αλλά μόνο μετά από τη νόμιμη διαδικασία και αξιολόγηση των κινδύνων που συνιστά το πρόσωπο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.

 
