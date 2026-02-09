Υπόθεση Επστάιν: Στο Κογκρέσο η Μάξγουελ – Καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών με «όπλο» το δικαίωμα σιωπής

Σε κεκλεισμένων των θυρών ακρόαση ενώπιον επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ καταθέτει σήμερα η Γκισλέιν Μάξγουελ, στενή συνεργός του Τζέφρι Επστάιν, η οποία εκτίει ποινή κάθειρξης 20 ετών. Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης, με τη Μάξγουελ να συμμετέχει από φυλακή στο Τέξας, ενώ οι συνήγοροί της έχουν ήδη προαναγγείλει ότι πιθανότατα θα επικαλεστεί το δικαίωμα σιωπής, ώστε να μην αυτοενοχοποιηθεί.

Η ακρόαση συμπίπτει χρονικά με το κύμα αντιδράσεων που προκάλεσε η δημοσιοποίηση, στα τέλη Ιανουαρίου, εκατομμυρίων σελίδων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση Επστάιν. Παρότι τα αρχεία δεν φαίνεται να περιέχουν νέα στοιχεία ικανά να οδηγήσουν σε επιπλέον διώξεις, η αναφορά πολλών δημόσιων προσώπων έχει προκαλέσει έντονη πολιτική και κοινωνική συζήτηση διεθνώς.

Το ζήτημα της ασυλίας και το δικαίωμα σιωπής

Οι δικηγόροι της Μάξγουελ είχαν ζητήσει από το Κογκρέσο ποινική ασυλία ως αντάλλαγμα για την κατάθεσή της. Μετά την απόρριψη του αιτήματος, η ίδια εμφανίζεται έτοιμη να επικαλεστεί την Πέμπτη Τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος, που προστατεύει από την αυτοενοχοποίηση.

Η υπερασπιστική της ομάδα υποστηρίζει ότι η ακρόαση ενδέχεται να εξελιχθεί σε «πολιτικό θέατρο» χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα, εκτιμώντας ότι δύσκολα θα προκύψουν νέες αποκαλύψεις ή απαντήσεις.

Ερωτήματα για πολιτικά πρόσωπα και διεθνείς διασυνδέσεις

Ο πρόεδρος της επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, είχε προαναγγείλει εδώ και εβδομάδες την ακρόαση, ενώ βουλευτές –μεταξύ τους και ο Δημοκρατικός Ρο Χάνα– έχουν ήδη δημοσιοποιήσει ερωτήματα που σκοπεύουν να θέσουν.

Ανάμεσά τους περιλαμβάνονται ζητήματα σχετικά με ενδεχόμενη εμπλοκή πολιτικών προσώπων, πιθανές συνεργασίες του Επστάιν με ξένες κυβερνήσεις ή υπηρεσίες πληροφοριών, καθώς και το ερώτημα γιατί ενδεχόμενοι συνεργοί του δεν έχουν διωχθεί.

Προηγούμενες εξελίξεις και νέα πρόσωπα στο προσκήνιο

Η Μάξγουελ είχε ανακριθεί πέρυσι από τον υφυπουργό Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπανς, σε μια ασυνήθιστη συνάντηση διάρκειας περίπου μιάμισης ημέρας. Λίγο αργότερα μεταφέρθηκε σε άλλη φυλακή στο Τέξας, εξέλιξη που προκάλεσε αντιδράσεις από θύματα και οικογένειες.

Σύμφωνα με πρακτικά εκείνης της συνομιλίας που δημοσιοποιήθηκαν το καλοκαίρι, η ίδια δήλωσε ότι δεν πιστεύει πως ο Επστάιν αυτοκτόνησε το 2019, χωρίς όμως να υποδεικνύει υπεύθυνους. Παράλληλα υποστήριξε ότι δεν υπήρχε «λίστα πελατών» και ότι δεν γνωρίζει για ενδεχόμενους εκβιασμούς.

Την ίδια στιγμή, η επιτροπή του Κογκρέσου έχει καλέσει να καταθέσουν αργότερα μέσα στον μήνα και τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπιλ Κλίντον με τη σύζυγό του Χίλαρι Κλίντον, οι οποίοι ζητούν δημόσια ακρόαση ώστε –όπως αναφέρουν– να αποφευχθεί πολιτική εργαλειοποίηση των δηλώσεών τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



