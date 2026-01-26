Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας

Σε αναστολή καθηκόντων τέθηκε η διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, μετά το περιστατικό φίμωσης 13χρονου μαθητή μέσα στην τάξη. Ο πατέρας του παιδιού μιλά για ανάγκη στήριξης και σοβαρής αντιμετώπισης της υπόθεσης από τις αρμόδιες αρχές, τονίζοντας ότι δεν επιθυμεί τη στοχοποίηση αλλά τη θεσμική διαχείριση.

Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας
26 Ιαν. 2026 12:41
Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τέθηκε από σήμερα η εκπαιδευτικός και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία 13χρονο μαθητή και να ζήτησε να του δεθούν τα χέρια κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο Παιδείας να ζητά εξηγήσεις και τον πατέρα του μαθητή να ζητά θεσμική και ανθρώπινη αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Η αναστολή της εκπαιδευτικού αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ έχουν ζητηθεί τεκμηριωμένες εξηγήσεις σχετικά με την καθυστέρηση ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Το υπουργείο εξετάζει τόσο το περιστατικό όσο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης.

Η θέση της οικογένειας του μαθητή

Ο πατέρας του 13χρονου, μιλώντας δημόσια, τόνισε ότι δεν επιθυμεί στοχοποίηση της εκπαιδευτικού, αλλά ουσιαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Όπως είπε, το άτομο «χρειάζεται βοήθεια και όχι λιθοβολισμό», σημειώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι γονείς επιθυμούν λύση που θα αφορά τόσο το οικογενειακό της περιβάλλον όσο και το γεγονός ότι κατέχει θέση ευθύνης σε σχολική μονάδα.

Καταγγελίες για προηγούμενα περιστατικά

Σύμφωνα με τον πατέρα του μαθητή, υπήρχαν περιστατικά τα τελευταία τρία χρόνια που συμπίπτουν με όσα φέρεται να ανέφερε ο σύζυγος της εκπαιδευτικού, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή της πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η οικογένεια του μαθητή ζητά να εξεταστούν όλα τα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές.

Ανάγκη θεσμικής και ανθρώπινης διαχείρισης

Ο πατέρας του μαθητή υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινωνικό στιγματισμό, αλλά με σοβαρή θεσμική παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των μαθητών και η παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται.

«Δεν είμαστε στον Μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε κανέναν στην πυρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να ασχοληθούν ουσιαστικά με το θέμα.

