Υπόθεση φίμωσης μαθητή στις Σέρρες: Σε αναστολή η διευθύντρια Γυμνασίου – «Το άτομο χρειάζεται βοήθεια, όχι λιθοβολισμό», λέει ο πατέρας

Σε αναστολή άσκησης καθηκόντων τέθηκε από σήμερα η εκπαιδευτικός και διευθύντρια Γυμνασίου στις Σέρρες, η οποία φέρεται να φίμωσε με μονωτική ταινία 13χρονο μαθητή και να ζήτησε να του δεθούν τα χέρια κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με το υπουργείο Παιδείας να ζητά εξηγήσεις και τον πατέρα του μαθητή να ζητά θεσμική και ανθρώπινη αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Η αναστολή της εκπαιδευτικού αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ έχουν ζητηθεί τεκμηριωμένες εξηγήσεις σχετικά με την καθυστέρηση ενημέρωσης των αρμόδιων υπηρεσιών του υπουργείου και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.

Το υπουργείο εξετάζει τόσο το περιστατικό όσο και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε από τη διοικητική ιεραρχία της εκπαίδευσης.

Η θέση της οικογένειας του μαθητή

Ο πατέρας του 13χρονου, μιλώντας δημόσια, τόνισε ότι δεν επιθυμεί στοχοποίηση της εκπαιδευτικού, αλλά ουσιαστική αντιμετώπιση της υπόθεσης. Όπως είπε, το άτομο «χρειάζεται βοήθεια και όχι λιθοβολισμό», σημειώνοντας ότι τόσο ο ίδιος όσο και άλλοι γονείς επιθυμούν λύση που θα αφορά τόσο το οικογενειακό της περιβάλλον όσο και το γεγονός ότι κατέχει θέση ευθύνης σε σχολική μονάδα.

Καταγγελίες για προηγούμενα περιστατικά

Σύμφωνα με τον πατέρα του μαθητή, υπήρχαν περιστατικά τα τελευταία τρία χρόνια που συμπίπτουν με όσα φέρεται να ανέφερε ο σύζυγος της εκπαιδευτικού, ο οποίος υποστήριξε ότι είχε διακόψει τη φαρμακευτική αγωγή της πριν από περίπου τρία χρόνια.

Η οικογένεια του μαθητή ζητά να εξεταστούν όλα τα στοιχεία από τις αρμόδιες αρχές.

Ανάγκη θεσμικής και ανθρώπινης διαχείρισης

Ο πατέρας του μαθητή υπογράμμισε ότι δεν πρόκειται για ζήτημα που πρέπει να αντιμετωπιστεί με κοινωνικό στιγματισμό, αλλά με σοβαρή θεσμική παρέμβαση, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία των μαθητών και η παροχή βοήθειας όπου χρειάζεται.

«Δεν είμαστε στον Μεσαίωνα, δεν θέλουμε να δούμε κανέναν στην πυρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, ζητώντας από τις αρμόδιες αρχές να ασχοληθούν ουσιαστικά με το θέμα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



