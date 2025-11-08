Υπόθεση κατάρρευσης 13χρονου από ναρκωτικά: Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για διακίνηση κάνναβης μέσα στο σχολείο – Στο αυτόφωρο και οι γονείς τους

Η υπόθεση που είχε προκαλέσει αναστάτωση στη Δυτική Αχαΐα, με μαθητή Γυμνασίου να μεταφέρεται στο νοσοκομείο μετά από χρήση κάνναβης, παίρνει νέα τροπή. Σύμφωνα με την αστυνομία, τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για διακίνηση και χρήση ναρκωτικών ουσιών, ενώ πέντε γονείς κατηγορούνται για παραμέληση εποπτείας.

08 Νοέ. 2025 12:07
Pelop News

Ανατριχίλα προκαλούν οι αποκαλύψεις για την υπόθεση που σημειώθηκε σε Γυμνάσιο της Δυτικής Αχαΐας, όπου 13χρονος μαθητής έκανε χρήση κάνναβης μέσα στο σχολείο, με αποτέλεσμα να υποστεί σπασμούς και να μεταφερθεί στο Κέντρο Υγείας Κάτω Αχαΐας.

Η έρευνα των αρχών αποκάλυψε πως το παιδί είχε αγοράσει τη ναρκωτική ουσία από δύο 15χρονους συμμαθητές του έναντι 15 ευρώ, ενώ συνελήφθη ακόμη ένας ανήλικος και πέντε γονείς.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, οι τρεις ανήλικοι – ηλικίας 13, 15 και 15 ετών – συνελήφθησαν χθες το μεσημέρι στην Κάτω Αχαΐα από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αχαΐας, με τη δικογραφία να περιλαμβάνει βαριές κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα, όπως διακεκριμένη διακίνηση ναρκωτικών, χρήση ναρκωτικών και επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Παράλληλα, πέντε γονείς των ανήλικων κατηγορουμένων συνελήφθησαν για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.

Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η διευθύντρια και οι εκπαιδευτικοί του σχολείου ενημέρωσαν τις αρχές ότι ο 13χρονος παρουσίασε έντονα σωματικά συμπτώματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αφού είχε κάνει χρήση κάνναβης μέσα στο σχολείο.

Από την άμεση αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι ο ανήλικος μαθητής προμηθεύτηκε τις ουσίες από δύο 15χρονους, πληρώνοντας το ποσό των 15 ευρώ. Οι δύο 15χρονοι συνελήφθησαν, ενώ σε έρευνες στις οικίες τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα που εξετάζονται ως πειστήρια.

Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την πηγή προμήθειας των ναρκωτικών, αλλά και ενδεχόμενους άλλους μαθητές που ενδέχεται να είχαν εμπλακεί στη χρήση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία της Δυτικής Αχαΐας, καθώς πρόκειται για ανήλικους μαθητές που εμπλέκονται σε υπόθεση ναρκωτικών μέσα σε σχολικό περιβάλλον.
