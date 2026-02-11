Υπόθεση κατασκοπείας: Η 8άρη απολογία του σμήναρχου, πώς τον προσέγγισαν μέσω LinkedIn, ποιους κατονόμασε

Αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια, κυρίως όμως δεν αποκλείεται να γίνει ο πρώτος αξιωματικός που θα γνωρίσει την αφαίρεση ιθαγένειας, όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ψηφίστηκε στις αρχές του έτους

11 Φεβ. 2026 9:49
Pelop News

Σύμφωνα με πληροφορίες για περισσότερες από οκτώ ώρες απολογήθηκε χθες ενώπιον της στρατιωτικής δικαιοσύνης ο 54χρονος Σμήναρχος, ο οποίος ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ της Κίνας, προκαλώντας σοκ στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Οδηγούσε μεθυσμένος αντίθετα στην Εθνική Οδό για 25 χιλιόμετρα!

Παραδεχόμενος τις πράξεις του, ο 54χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος και μετά το Αεροδικείο μεταφέρθηκε στην Κόρινθο, αν και τα δύσκολα είναι μπροστά για τον ίδιο, τα οποία τώρα φαίνεται να συνειδητοποιεί.

Τα «κλειδιά» της απολογίας
Ζητώντας συγγνώμη από «την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου», όπως είπε, ο συλληφθείς κατάσκοπος ζήτησε με δήλωση του να τιμωρηθεί «με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία», καθώς οι συνέπειες των πράξεων του είναι πλέον πολλαπλές.

Αφενός αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης έως και 20 χρόνια, κυρίως όμως δεν αποκλείεται να γίνει ο πρώτος αξιωματικός που θα γνωρίσει την αφαίρεση ιθαγένειας, όπως προβλέπει το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο ψηφίστηκε στις αρχές του έτους. Για το λόγο αυτό εκτιμούν στρατιωτικές πηγές ότι η συγγνώμη του κατευθύνθηκε και προς την «πατρίδα», ενώ ο ίδιος αρνήθηκε κάθε εμπλοκή άλλων συναδέλφων του στην υπόθεση, με τις έρευνες, ωστόσο, να εξελίσσονται στο Πεντάγωνο, καθώς ο κατάσκοπος υπηρετούσε ως Τμηματάρχης στο ΓΕΑ.

Παράλληλα, οι έρευνες συνεχίζονται και στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές του 54χρονου, όπως και στις υπόλοιπες ηλεκτρονικές του συσκευές, ενώ ο σμήναρχος παραδέχτηκε τις πράξεις του και ισχυρίστηκε ότι ενεπλάκη «εν αγνοία του και χωρίς πρόθεση», όπως ανέφερε η ΕΡΤ. Πάντως, ο Σμήναρχος έκανε λόγο για «ιδιάζουσες, ιδιαιτέρως επικίνδυνες και μη διαχειρίσιμες συνθήκες» στην απολογία του, τη στιγμή που αποκάλυψε την ταυτότητα τριών προσώπων που τον προσέγγισαν, με πρώτο τον «Στίβεν Γουέιν». Επιπλέον, κατονόμασε άλλα δύο άτομα που παρουσιάστηκαν ως στελέχη εταιρείας, με τις Αρχές να στρέφουν τώρα την προσοχή τους στο να εξακριβώσουν τον ρόλο αυτών των προσώπων.

Ταυτόχρονα, ισχυρίστηκε ότι η πρώτη του προσέγγιση έγινε μέσω Linkedin, υποστηρίζοντας ότι οι πρώτες επαφές του με το κινεζικό δίκτυο έγιναν με επαγγελματικό προκάλυμμα, δηλαδή μέσω προσέγγισης από ιδιωτική εταιρία, με έδρα την Μαλαισία. εντύπωση, εξάλλου, έχει προκαλέσει σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων το γεγονός ότι εντοπίστηκαν μέχρι τώρα χρηματικά ποσά που δεν θα μπορούσαν να κινήσουν τις υποψίες περί κατασκοπείας, με τις έρευνες να προσανατολίζονται και στον ακριβή τρόπο και το ύψος της πληρωμής του Σμήναρχου.

Αναλυτικά, η δήλωση του Σμήναρχου:

Ο δικηγόρος του κατηγορούμενου Βασίλης Χειρδάρης διάβασε δήλωση του, στην οποία ο ίδιος αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη των πράξεών του χωρίς να αναζητά δικαιολογίες:

«Εν αγνοία μου και χωρίς πρόθεση ενεπλάκην αρχικά σε κάτι, το οποίο εξελίχθηκε με τρόπο απειλητικό, επικίνδυνο και παράνομο. Με την απολογία μου δεν επιχείρησα ούτε να δικαιολογηθώ, στην πραγματικότητα ούτε καν να υπερασπισθώ τον εαυτό μου.

Τέθηκα εξ αρχής στη διάθεση της υπηρεσίας μου και της δικαιοσύνης, έχοντας ως μοναδικό στόχο να διευκολύνω το έργο τους κατά την αναζήτηση της αλήθειας, η οποία, ωστόσο, εν προκειμένω είναι απότοκος των ιδιαζουσών και ιδιαιτέρως επικίνδυνων και μη διαχειρίσιμων συνθηκών στις οποίες βρέθηκα, οι οποίες οδήγησαν στις πράξεις για τις οποίες κατηγορούμαι.

Ζητώ ειλικρινή συγγνώμη από την πατρίδα, τις ένοπλες δυνάμεις, τους συναδέλφους και την οικογένειά μου. Έχοντας απόλυτη εμπιστοσύνη στη στρατιωτική δικαιοσύνη, ζητώ να τιμωρηθώ με μία δίκαιη και εύλογη τιμωρία».

