Υπόθεση κατασκοπείας: Στο μικροσκόπιο η «γυναίκα-σκιά» – Πως λάμβανε την αμοιβή

Μια γυναίκα, που εργάζεται για μυστικές υπηρεσίες και όχι για τις Ένοπλες Δυνάμεις της Κίνας, φέρεται να είναι ο μυστηριώδης «άνθρωπος-σκιά» με τον οποίο επικοινωνούσε ο σμήναρχος της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία υπέρ της Κίνας. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η γυναίκα βρισκόταν στην κορυφή της πυραμίδας των εμπλεκομένων στην υπόθεση και φέρεται να στρατολόγησε τον 54χρονο αξιωματικό.

Η κομβική συνάντηση θεωρείται αυτή που έγινε το 2025 στην Αθήνα μεταξύ του σμηναρχου και του Κινέζου συνεργάτη του, καθώς εκτιμάται ότι εκεί μπορεί να παραδόθηκαν απόρρητες πληροφορίες. Ο Κινέζος συνεργάτης φέρεται να πέρασε για λίγες μόνο ώρες από την Ελλάδα, στο περιθώριο επαγγελματικού ταξιδιού στην Ευρώπη.

Το ειδικό λογισμικό και η ψηφιακή μέθοδος

Στο πλαίσιο της έρευνας αποκαλύφθηκε ότι ο σμήναρχος χρησιμοποιούσε ειδικό κινεζικής προέλευσης λογισμικό σε ένα από τα δύο κινητά του τηλέφωνα. Η διαδικασία λειτουργίας ήταν η εξής:

Ό,τι φωτογράφιζε ο αξιωματικός μετατρέπονταν σε QR κωδικό.

Στη συνέχεια, μέσω άλλης εφαρμογής, ο κωδικός αποστέλλονταν στον Κινέζο χειριστή.

Ο αποδέκτης στην Κίνα επανέφερε τον κωδικό σε φωτογραφία.

Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται επίσης στις πληρωμές του σμήναρχου, καθώς εντοπίστηκε κίνηση σε cryptowallet που αγγίζει τις 30.000 ευρώ, ενδεικτική οικονομικού ανταλλάγματος για τη δράση του, κάτι που, σύμφωνα με πληροφορίες, παραδέχθηκε και ο ίδιος.

Η ανάκριση και η ομολογία

Μετά τη σύλληψή του, ο σμήναρχος αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή. Την ανάκριση ανέλαβε κλιμάκιο της ΕΥΠ, με στελέχη από την αντικατασκοπεία και εξειδίκευση σε ψηφιακά συστήματα. Το σημείο-κλειδί που οδήγησε στην ομολογία του ήταν η τεχνική ανάλυση του ειδικού λογισμικού που εντοπίστηκε στο κινητό του.

Το ταξίδι στην Κίνα

Ο 54χρονος ταξίδεψε ιδιωτικά στο Πεκίνο το 2024 για σεμινάριο ξένων γλωσσών, χωρίς να ενημερώσει την υπηρεσία του. Εκεί πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες επαφές με τον Κινέζο χειριστή, ο οποίος του παρέδωσε το τηλέφωνο με τις κρυπτογραφημένες εφαρμογές επικοινωνίας.

Ο σμήναρχος παραμένει υπό κράτηση και έχει προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ενώ η έρευνα των ελληνικών Αρχών συνεχίζεται για να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση και να εξακριβωθεί το εύρος των πληροφοριών που παραδόθηκαν στην Κίνα.

