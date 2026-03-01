Υπόθεση Κολωνού: Συνελήφθη ο σύντροφος της δολοφονημένης ως βασικός ύποπτος

Συνελήφθη ο 38χρονος σύντροφος της αδικοχαμένης 31χρονης εγκύου στον Κολωνό. Oι αστυνομικές Αρχές έχουν σαφείς ενδείξεις για την εμπλοκή του στη δολοφονία της 31χρονης εγκύου συντρόφου του, παρά το γεγονός πως φέρεται να αρνείται πως σκότωσε την άτυχη γυναίκα.

Πρόκειται για τη σοκαριστική ιστορία του περιστατικού του περασμένου Σαββάτου (28/2) όταν γύρω στις 15:30 το μεσημέρι, το ΕΚΑΒ ενημερώθηκε για τον σοβαρό τραυματισμό μίας 31χρονης γυναίκας στην περιοχή του Κολωνού και συγκεκριμένα επί της οδού Καλλικρατίδου.

Οι διασώστες έφτασαν άμεσα ωστόσο φαίνεται πως ήταν αργά. Το σενάριο έλεγε πως η άτυχη γυναίκα έπεσε από τις σκάλες, ωστόσο τα τραύματα υποδήλωναν κάτι διαφορετικό. Στο σημείο κατέφτασε ιατροδικαστής ο οποίος εξέφρασε σοβαρές αμφιβολίες κατά την αυτοψία.



Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, η άτυχη γυναίκα, η οποία βρισκόταν στον τέταρτο μήνα της εγκυμοσύνης της, βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της από τον σύντροφό της. Ο ίδιος φέρεται να ειδοποίησε άμεσα το ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες δεν κατάφεραν να επαναφέρουν τη γυναίκα.

Οι αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην προσαγωγή του 38χρονου συντρόφου της εγκύου γυναίκας (ήταν στο 4 μήνα περίπου της κύησης) και ξεκίνησε ένας μαραθώνιος ανάκρισης.

Τα στελέχη της Ασφάλειας Κολωνού και της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών βρίσκουν αρκετά κενά στο αφήγημα του 38χρονου και σε συνδυασμό με τα όσα έχουν συλλέξει από το σημείο γενικότερα, καταλήγουν στο συμπέρασμα πως ο φερόμενος ως δράστης έχει βάλει το χέρι του σε αυτή την τραγωδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι κάτοικοι της περιοχής φέρονται να υποστηρίζουν πως τα ενδοοικογενειακά επεισόδια ήταν πολύ συχνά. Παρά το γεγονός πως οι φωνές του ζευγαριού πολλές φορές αναστάτωναν τη γειτονιά, κανείς από τους περίοικους δεν είχε το θάρρος να ειδοποιήσει τις Αρχές. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει καταγραφεί κάποια καταγγελία στο παρελθόν.

Πλέον, ο 38χρονος άνδρας οδηγείται στο αυτόφωρο και αναμένεται να του ασκηθούν βαρύτατες διώξεις με κορυφαία αυτής της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Αυτό θα εξαρτηθεί από τα ευρήματα της προανακριτικής έρευνας, καθώς υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες αναφέρουν πως ο φερόμενος ως δράστης άφησε τη γυναίκα αρκετή ώρα αβοήθητη και έπειτα αποφάσισε να καλέσει το ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται πως ενώπιον των δικαστικών Αρχών αναμένεται να καταθέσει και ο ιατροδικαστής που πραγματοποίησε την αυτοψία, μία κατάθεση η οποία αναμένεται να είναι και η καθοριστική για την ποινική μεταχείριση του 38χρονου.

