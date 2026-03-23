Υπόθεση με «φρουτάκια»: Δεν ήταν ασήμαντος «αυτοφωράκιας», αλλά ένας πασίγνωστος Πατρινός

Η εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης προ δύο εβδομάδων, η οποία επί 8 τουλάχιστον χρόνια είχε αποκομίσει τεράστια παράνομα κέρδη από τη διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω μη αδειοδοτημένων πλατφορμών και από «πειραγμένα» φρουτάκια, προκάλεσε αίσθηση και στην τοπική κοινωνία, επειδή ένας από τους συλληφθέντες είναι Πατρινός.

Ωστόσο, επειδή η οργάνωση εξαρθρώθηκε από άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας που ήρθαν από την Αθήνα και συνέλαβαν στο σπίτι του τον πατρινό επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται ως ηγετικό στέλεχος της οργάνωσης, δεν δόθηκε βάση στο ειδικό επιχειρηματικό βάρος του συλληφθέντος και διέλαθε της δημοσιογραφικής προσοχής ο πρωταγωνιστικός ρόλος του στην εγκληματική οργάνωση, όπως επίσης κι ενός 65χρονου Αγρινιώτη.

ΠΑΣΙΓΝΩΣΤΟΣ

Με άλλα λόγια, το πρωινό της 10ης Μαρτίου δεν συνελήφθη στο σπίτι του από άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας, με τη συμβολή και ανδρών της Ασφάλειας Πάτρας, ένας ασήμαντος «αυτοφωράκιας», αλλά ένας πασίγνωστος Πατρινός, με έντονη επιχειρηματική δράση στο «γκρίζο» τοπίο των τυχερών και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών.

Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε ως γνωστόν στην Αθήνα, όπου με τη σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή προφυλακίστηκε μαζί με άλλα 6 άτομα. Οι «7» συνολικά φέρονται ότι αποτελούσαν τον ηγετικό πυρήνα της εγκληματικής οργάνωσης, η οποία είχε τη μορφή πυραμίδας, καθώς σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Αγρίνιο συνελήφθησαν ακόμη 36 άτομα (καταστηματάρχες, τεχνικοί ηλεκτρονικών παιχνιδιών κοκ).

Ειδικότερα, ο πατρινός επιχειρηματίας οδηγήθηκε και ήδη κρατείται στις φυλακές Ιωαννίνων, θεωρείται δε βέβαιο ότι λίαν συντόμως οι δικηγόροι του θα καταθέσουν αίτηση αποφυλάκισης.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ «ΝΤΟΥ»

Φαινομενικά η σύλληψή του ξενίζει, διότι το κατάστημα που χαρακτηρίστηκε από τις διωκτικές αρχές «άντρο ηλεκτρονικής παρανομίας», δεν είχε σχέση τους τελευταίους μήνες με τον προφυλακιστέο επιχειρηματία. Οι έκνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τη δικογραφία, είχαν σταματήσει προ έτους και συγκεκριμένα μετά από «ντου» που είχε γίνει από την Ασφάλεια της Πάτρας.

Τότε, μετά από τον σχετικό έλεγχο, ο υπεύθυνος του καταστήματος και πελάτες είχαν οδηγηθεί στο αυτόφωρο και έκτοτε δεν λειτούργησε πάλι…

ΤΑ «ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

Παρά ταύτα, ο πατρινός επιχειρηματίας συνελήφθη προ δύο εβδομάδων, διότι σύμφωνα με το κατηγορητήριο παρείχε σε άλλα καταστήματα μελών της εγκληματικής οργάνωσης τις υπηρεσίες του, ως κάτοχος των «δικαιωμάτων» του παράνομου λογισμικού, στο οποίο βασίζονταν τα «πειραγμένα» μηχανήματα (φρουτάκια), τα οποία εμφάνιζαν ελαχιστοποιημένο το κέρδος των παικτών.

ΚΑΝΕΙ «ΤΖΙΖ»

Εξάλλου, ένα παράδοξο της υπόθεσης σχετίζεται με την απεμπλοκή, κατά τη διάρκεια των ερευνών, της Ασφάλειας Πάτρας από την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, παρότι είχε ασχοληθεί επισταμένως στο αρχικό στάδιό της, φημολογείται ότι επειδή η υπόθεση έκανε «τζιζ» και σε πολιτικό επίπεδο, κρίθηκε σκόπιμο να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά η Οικονομική Αστυνομία και η Ασφάλεια της Πάτρας παρείχε τελικά μόνο μία απλή συνδρομή στη σύλληψη του πατρινού επιχειρηματία.

ΠΡΟ 30 ΧΡΟΝΩΝ…

Γενικότερα, τα «φρουτάκια» με την παλιά, αλλά και τη σημερινή τους μορφή, αποτελούν σημείο τριβής ανάμεσα στους εμπλεκόμενους ιδιώτες και φορείς (Αστυνομία, Εφορία, υγειονομικό κοκ).

Ακόμη είναι έντονος στη μνήμη των Πατρινών ο σάλος που είχε ξεσπάσει προ 30 χρόνων και οι αλλεπάλληλες καταγγελίες σε τηλεοπτικές εκπομπές πανελλήνιας εμβέλειας για χρηματισμούς πολιτικών και επίορκων αστυνομικών και εφοριακών.

ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΙ

Τότε, αν θέλουμε να είμαστε ακριβοδίκαιοι, οι ιδιοκτήτες καταστημάτων με «φρουτάκια» είχαν ένα δίκιο. Ζητούσαν τη νομιμοποίησή τους και την online διασύνδεσή τους με την Εφορία. Το εύλογο αίτημά τους, όμως, δεν ικανοποιείτο για ευνόητους λόγους. Για να είναι φυσικά αιχμάλωτοι του συστήματος. Οπως τώρα, έτσι και τότε, ήταν πολλά τα λεφτά Αρη…

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



