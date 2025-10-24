Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με όρους η έγκυος κατηγορούμενη – «Έπεσα θύμα απάτης από λογιστή και μεσίτη»

Ξεκίνησαν οι απολογίες των πρώτων 12 εκ των 37 κατηγορουμένων για την πολύκροτη υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο επίκεντρο η έγκυος γυναίκα που μεταφέρθηκε χθες στο νοσοκομείο και σήμερα απολογήθηκε αρνούμενη κάθε εμπλοκή.

Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με όρους η έγκυος κατηγορούμενη - «Έπεσα θύμα απάτης από λογιστή και μεσίτη»
24 Οκτ. 2025 13:25
Pelop News

Η έρευνα για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς ξεκίνησαν οι απολογίες των πρώτων δώδεκα κατηγορουμένων από τους συνολικά τριάντα επτά που εμπλέκονται στην υπόθεση, η οποία αφορά παράνομες αγροτικές ενισχύσεις από το 2018 και μετά.

Ανάμεσά τους και η έγκυος γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, η οποία σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στο κύκλωμα, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα απάτης από λογιστή και μεσίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της η κατηγορούμενη περιέγραψε ότι το 2019 έκανε έναρξη ως αγρότισσα με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού και αναζητούσε εκτάσεις προς ενοικίαση.

«Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε τη διαδικασία. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Αργότερα έμαθα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει θύμα απάτης», φέρεται να κατέθεσε η γυναίκα.

Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογούνται σταδιακά, φέρονται να εμπλέκονται σε επιδοτήσεις ύψους 500 έως 1.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως νόμιμες.

Οι απολογίες αναμένεται να συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, οπότε θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια και οι φερόμενοι ως «αρχηγοί» του κυκλώματος.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:20 Κορωπί: Μάχη για τη ζωή της δίνει η 40χρονη – Έκανε τον ανήξερο ο 50χρονος
16:11 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Εξακολουθεί χωρίς καλλιτεχνικό διευθυντή
16:04 Δυτική Ελλάδα: Δημοπρατούνται 19 παιδικές χαρές προσβάσιμες και σε παιδιά με αναπηρίες
15:56 Η Τομεακή του ΚΚΕ Αχαΐας επιτίθεται στον Νίκο Νικολόπουλο – Καλύπτει εμμέσως την επίθεση στον Π. Ρηγόπουλο
15:50 Ευρωλίγκα: Ματς με «πρέπει» και για τους «2»
15:40 Ολυμπιακός: Στο «Καραϊσκάκης» για προπόνηση ενόψει ΑΕΚ – Τα νεότερα για Τσικίνιο και Ροντινέι
15:32 Πώς τερματίζεται αυτή η μεταπολίτευση;
15:24 Συνάντηση της Άννας Μαστοράκου με τον Σύλλογο Οπτικών Οπτομετρών – Ζήτημα η αυθαίρετη πώληση οπτικών ειδών
15:16 Η Βόρεια Κορέα χτίζει μουσείο για όσους έπεσαν στο Κουρσκ
15:08 Πάτρα: Ποιοι γιατροί εφημερεύουν το σαββατοκύριακο 25 και 26 Οκτωβρίου
15:00 Πάτρα: Πλησιάζει η ανάπλαση-όνειρο – Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για του Λαδόπουλου
15:00 Αυγενάκης: «Οι πιέσεις έγιναν… απλή πληροφόρηση» – Τυχεροπούλου: «Δεν μου ζητήθηκε να ανοίξω ΑΦΜ»
14:56 Ανδρουλάκης: «Όλα τα πληρώνεις εσύ» – Επίθεση για την ακρίβεια με προτάσεις ΠΑΣΟΚ
14:52 Ανεμβολίαστη η Ευρώπη απέναντι στην ευλογιά αιγοπροβάτων – ΕΟΦ: Δεν υπάρχει εγκεκριμένο σκεύασμα
14:45 Pink the City 2025: Την Κυριακή η μεγάλη ροζ γιορτή της Πάτρας
14:44 «Ξεμπλέξτε τις σκέψεις σας, κύριε Δούκα»: Η κυβέρνηση σηκώνει το γάντι για το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη
14:40 «Η κυβέρνηση αφαιρεί αρμοδιότητες, ο Δένδιας πετά τον μουτζούρη»: Σκληρή δήλωση Τσουκαλά για την τροπολογία
14:34 Κυριάκος Βελόπουλος: «Η κυβέρνηση έσπειρε διχασμό και τώρα φοβάται τις θύελλες που έρχονται»
14:33 Κύπελλο μπάσκετ: Η κλήρωση του Final 8 – Πότε θα συναντηθούν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός
14:28 «Αν αγαπάς την οικογένειά σου, προσοχή στον δρόμο»: Το μήνυμα του Υπουργείου Μεταφορών για το τετραήμερο της 28ης Οκτωβρίου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 24/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ