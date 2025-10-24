Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθερη με όρους η έγκυος κατηγορούμενη – «Έπεσα θύμα απάτης από λογιστή και μεσίτη»

Η έρευνα για το κύκλωμα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ μπαίνει στην πιο κρίσιμη φάση της, καθώς ξεκίνησαν οι απολογίες των πρώτων δώδεκα κατηγορουμένων από τους συνολικά τριάντα επτά που εμπλέκονται στην υπόθεση, η οποία αφορά παράνομες αγροτικές ενισχύσεις από το 2018 και μετά.

Ανάμεσά τους και η έγκυος γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο λόγω αδιαθεσίας, η οποία σήμερα οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας και αρνήθηκε κάθε συμμετοχή στο κύκλωμα, υποστηρίζοντας ότι έπεσε θύμα απάτης από λογιστή και μεσίτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην απολογία της η κατηγορούμενη περιέγραψε ότι το 2019 έκανε έναρξη ως αγρότισσα με κύρια δραστηριότητα την καλλιέργεια βαμβακιού και αναζητούσε εκτάσεις προς ενοικίαση.

«Ένας μεσίτης αγροτικών εκτάσεων με παρέπεμψε σε έναν λογιστή, ο οποίος θα αναλάμβανε τη διαδικασία. Υπέβαλα αίτηση θεωρώντας αυτονόητο ότι θα ακολουθηθούν όλες οι νόμιμες διαδικασίες. Αργότερα έμαθα ότι οι εκμισθωτές δεν είχαν στην ιδιοκτησία τους τα αγροτεμάχια και συνειδητοποίησα ότι είχα πέσει θύμα απάτης», φέρεται να κατέθεσε η γυναίκα.

Μετά την απολογία της αφέθηκε ελεύθερη με περιοριστικούς όρους.

Οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι που απολογούνται σταδιακά, φέρονται να εμπλέκονται σε επιδοτήσεις ύψους 500 έως 1.000 ευρώ, υποστηρίζοντας ότι οι ενέργειές τους ήταν απολύτως νόμιμες.

Οι απολογίες αναμένεται να συνεχιστούν το Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα, οπότε θα οδηγηθούν στην ανακρίτρια και οι φερόμενοι ως «αρχηγοί» του κυκλώματος.

