Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Γιώργος «Φραπές» Ξυλούρης σπάει τη σιωπή του – «Θα πάω με ντοσιέ και θα μιλήσω για όλους» ΒΙΝΤΕΟ

Για πρώτη φορά τοποθετείται δημόσια ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός με το προσωνύμιο «Φραπές», σχετικά με την εξεταστική επιτροπή της Βουλής και τον ρόλο που του αποδίδεται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το όνομά του έχει γίνει σημείο αιχμής μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ, με την αντιπαράθεση να κορυφώνεται τόσο για την πιθανή ευθύνη του όσο και για την ανάγκη βίαιης προσαγωγής του στην επιτροπή.

Όπως μετέδωσε το Open, ο Ξυλούρης εμφανίζεται αποφασισμένος να παρουσιαστεί οικειοθελώς στην εξεταστική. Σε συνομιλία με φιλικό του πρόσωπο, δήλωσε:

«Στις 11 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί θα είμαι στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο με ντοσιέ, φακέλους και στοιχεία. Θα μιλήσω για όλους! Για όλους! Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Και πολλοί θα τρέχουν μετά. Θα έχουμε μαραθώνιο».

Η δήλωσή του προκάλεσε άμεση αντίδραση από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος βρισκόταν στο πάνελ της εκπομπής. «Η κυβέρνηση προσπαθεί να μας πείσει ότι δεν δέχεται τη βίαιη προσαγωγή. Αυτό που έλεγε η κυβέρνηση με τόσο μεγάλη σιγουριά ότι δεν πρόκειται να έρθει, δεν συμβαίνει», σημείωσε, αφήνοντας αιχμές για κυβερνητική ανακολουθία.

Η παρουσία του Γιώργου Ξυλούρη στην επιτροπή αναμένεται να αποτελέσει κρίσιμο σημείο στην έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς οι πολιτικές εντάσεις έχουν ήδη φτάσει στο αποκορύφωμα.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



