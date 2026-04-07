Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Στην Επιτροπή Δεοντολογίας οι 11 βουλευτές για την άρση ασυλίας

Κρίσιμη συνεδρίαση σήμερα M. Τρίτη (07.04.2026), στις 10:00 π.μ., της Επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής, προκειμένου να εξετάσει τη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που αφορά 11 εν ενεργεία βουλευτές. Στο επίκεντρο βρίσκεται το αίτημα για άρση της βουλευτικής τους ασυλίας σχετικά με την υπόθεση των διαχειριστικών αστοχιών και οικονομικών παρατυπιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι εμπλεκόμενοι βουλευτές καλούνται να παράσχουν εξηγήσεις, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω γραπτού υπομνήματος. Μετά την ολοκλήρωση της ακρόασης, η Επιτροπή θα διαμορφώσει ξεχωριστή εισήγηση για κάθε πρόσωπο προς την Ολομέλεια της Βουλής.

Σύμφωνα με τον κοινοβουλευτικό προγραμματισμό, η τελική ετυμηγορία θα δοθεί μέσω ονομαστικής ψηφοφορίας σε ειδική συνεδρίαση του σώματος, η οποία τοποθετείται χρονικά μετά την Κυριακή του Θωμά.

Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας βασίζεται σε κατηγορίες που αφορούν πλήγμα στα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα:

Σε βαθμό κακουργήματος: Η δίωξη αφορά την ηθική αυτουργία σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, απάτη μέσω υπολογιστή και ψευδή βεβαίωση. Στο πλαίσιο αυτό ζητείται η άρση ασυλίας των βουλευτών Αικατερίνης Παπακώστα και Κωνσταντίνου Αχ. Καραμανλή .

Σε βαθμό πλημμελήματος: Το αίτημα αφορά την ηθική αυτουργία σε απιστία εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ε.Ε. για τους βουλευτές: Παναγιώτη Μηταράκη, Κωνσταντίνο Τσιάρα, Κωνσταντίνο Σκρέκα, Ιωάννη Κεφαλογιάννη, Δημήτριο Βαρτζόπουλο, Βασίλειο Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη, Χρήστο Μπουκώρο και Θεόφιλο Λεονταρίδη.

Σκοπός της άρσης είναι να επιτραπεί στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η διενέργεια ανακριτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης κλήτευσης των ανωτέρω προσώπων για παροχή εξηγήσεων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



