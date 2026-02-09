Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται και σε συγγενείς του η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα

Φέρεται να εμπλέκεται σε υπεξαίρεση κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης

Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται και σε συγγενείς του η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα
09 Φεβ. 2026 20:11
Pelop News

Όπως γνωστοποιήθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει την βεντάλια της έρευνάς της στην υπόθεση του αιώνιου προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες

Η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της προς πάσα κατεύθυνση και μπαίνουν στο μικροσκόπιο της στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.

Όμως, παράλληλα η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεταξύ των προσώπων αυτών να είναι και πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα ή πολιτική συγγένεια με εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πλέον του πρόεδρου της ΓΣΕΕ στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικού Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα.

Ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει πόσα άτομα εμπλέκονται στο σχήμα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος που περιγράφει το πόρισμα Βουρλιώτη, καθώς και πόσες εταιρείες σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων.

www.protothema.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:09 Χίος: Επίδοξοι κλέφτες μπήκαν σε χωράφι, ο ιδιοκτήτης πυροβόλησε στον αέρα, ένας τραυματίας
21:00 Κατάσκοπος σμήναρχος: Ισχυρίζεται ότι διέρρεε πληροφορίες σε πολυεθνική και όχι σε κρατικές αρχές
20:51 Λάρισα: Συλλαλητήριο και πορεία με τρακτέρ αγροτών στο κέντρο της πόλης, ΒΙΝΤΕΟ
20:41 Σοκ στα Χανιά: Διεθνές κύκλωμα εκβιασμού, έτσι οργανώθηκε και εκτελέστηκε ο εμπρησμός
20:31 Κυριάκος Μητσοτάκης: Εθνική προτεραιότητα η στήριξη της ελληνικής γλώσσας
20:21 Επίθεση σε καθηγητή σε σχολείο από εξωσχολικό, κατέληξε στο νοσοκομείο!
20:11 Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται και σε συγγενείς του η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα
20:00 Oι «παράφρονες» της Δημοκρατίας
19:50 Μαρόκο: Το «πνίγουν» οι πλημμύρες, πάνω από 150.000 άνθρωποι εκκένωσαν τα σπίτια τους, ΒΙΝΤΕΟ
19:41 Τραγωδία, 44χρονη σκότωσε τη μητέρα της προσπαθώντας να παρκάρει!
19:31 Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες
19:21 «Aπό τα μεγαλύτερα σουτ της καριέρας μου, σημαντικό αποτέλεσμα, δεν έχουμε χρόνο για πανηγύρια»
19:11 «Αν είχε όπλο πάνω του θα μου την είχε μπουμπουνίσει. Έκανε σαν δαιμονισμένος», αποκαλύψεις από τον κουρέα για τον 25χρονο που του επιτέθηκε με γκλοπ γιατί δεν του άρεσε το κούρεμα
19:00 Απορρίμματα: Ο ρόλος του Καραΐσκου για την Αιγιάλεια και οι υποσχέσεις για λύση στην Τέμενη
18:49 Μεταμφιεσμένος πήγαινε στα ΑΤΜ ο κατάσκοπος σμήναρχος για να «σηκώσει» χρήματα
18:38 Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Στην εντατική η 41χρονη σκιέρ Λίντσεϊ Βον που αγωνίστηκε με κομμένο χιαστό και τραυματίστηκε σοβαρά
18:37 W Rising Stars: Ο Προμηθέας ήττα από τον Παναθηναϊκό – Φωτογραφίες/βίντεο
18:29 Τέσσερα χρόνια φυλακή σε 37χρονο, που ξυλοκόπησε τη μητέρα του σε κομμωτήριο!
18:17 Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα
18:10 «Γιατί κανείς δεν τα αμφισβήτησε νομικά έναν χρόνο μετά;», ο Πλακιάς για τα «χαμένα» βίντεο από την τραγωδία των Τεμπών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 09.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ