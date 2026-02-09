Υπόθεση Παναγόπουλου: Διευρύνεται και σε συγγενείς του η έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα

Όπως γνωστοποιήθηκε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ανοίγει την βεντάλια της έρευνάς της στην υπόθεση του αιώνιου προέδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση υπεξαίρεσης κονδυλίων-χρηματοδοτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο και την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υπερβαίνουν συνολικά το ποσό των 73 εκατ. ευρώ και προορίζονταν για επτά εκπαιδευτικά προγράμματα και προγράμματα κατάρτισης.

Καιρός: Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, από το βράδυ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και καταιγίδες

Η Αρχή συνεχίζει την έρευνά της προς πάσα κατεύθυνση και μπαίνουν στο μικροσκόπιο της στενά συγγενικά πρόσωπα των ήδη εμπλεκομένων, ενώ θα ερευνηθούν και μικρότερες εταιρείες που φέρονται να είχαν σχέση με όμοια ή παρόμοια προγράμματα.

Όμως, παράλληλα η Αρχή, επικεφαλής της οποίας είναι ο πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει στρέψει τις έρευνές της και σε πρόσωπα τα οποία είχαν διαδραματίσει συγκεκριμένο κομβικό ρόλο στην έγκριση των προγραμμάτων και την εκταμίευση των κονδυλίων, χωρίς ωστόσο να αποκλείεται μεταξύ των προσώπων αυτών να είναι και πρόσωπα που έχουν πολιτική ιδιότητα ή πολιτική συγγένεια με εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Πλέον του πρόεδρου της ΓΣΕΕ στην υπόθεση εμπλέκονται έξι ακόμα φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, ενώ ήδη το πόρισμα της Αρχής, διαβιβάστηκε στον Οικονομικού Εισαγγελέα, ο οποίος αναλαμβάνει την έρευνα.

Ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει πόσα άτομα εμπλέκονται στο σχήμα υπεξαίρεσης δημοσίου χρήματος που περιγράφει το πόρισμα Βουρλιώτη, καθώς και πόσες εταιρείες σχετίζονται με την υπόθεση, χωρίς να αποκλείεται η εμπλοκή και άλλων προσώπων.

www.protothema.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



