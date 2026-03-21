Υπόθεση Τσαγκαράκη: Του ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα

Η εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας προχώρησε σήμερα (21/3/2026) στην άσκηση βαρύτατης ποινικής δίωξης σε βάρος του γνωστού γκαλερίστα, Γιώργου Τσαγκαράκη.

Αναλυτικότερα, σε βάρος του συλληφθέντα ασκήθηκε δίωξη για τέσσερα κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Μετά την άσκηση της δίωξης ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σε ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη.

Συγκεκριμένα, σε βάρος του Γ. Τσαγκαράκη ασκήθηκε ποινική δίωξη για:

-Υπεξαίρεση αρχαίου και νεότερων μνημείων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας, τελεσθείσα κατά επάγγελμα (κακούργημα),

-Παράβαση της υποχρέωσης δήλωσης μνημείου,

-Διακεκριμένη περίπτωση κατασκευής-έκθεσης διακίνησης-διάθεσης-κατοχής έργων τέχνης με σκοπό παραπλάνησης, ιδιαίτερα μεγάλης αξίας τελεσθείσα, κατ’ επάγγελμα και σε εμπορική κλίμακα, κατ΄ εξακολούθηση, (κακούργημα),

-Απάτη με ζημιά ιδιαίτερα μεγάλη, κατ’ εξακολούθηση (κακούργημα),

