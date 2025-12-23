Υποτροφίες αριστείας από τον Δήμο Αιγιαλείας στη μνήμη Δημήτρη Καλογερόπουλου

Ο Δήμος Αιγιαλείας, στο πλαίσιο στήριξης και ενίσχυσης των νέων του Δήμου, με στόχο την έμπρακτη επιβράβευση της προσπάθειας των αριστούχων μαθητών και την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών τους που αντιμετωπίζουν κοινωνικές ή οικονομικές δυσχέρειες και προς τιμήν της μνήμης του εκλιπόντος Δημάρχου Δημητρίου Καλογερόπουλου, θεσμοθέτησε ετήσια χρηματικά βραβεία για νέους και νέες του Δήμου Αιγιαλείας, οι οποίοι εισήχθησαν για πρώτη φορά σε Ανώτατα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 155/2025 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 9Φ3ΨΩ6Χ-ΦΤ3).

Συγκεκριμένα, θα απονεμηθούν τρία (3) χρηματικά βραβεία ύψους χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) έκαστο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις

ακόλουθες προϋποθέσεις:

-Να έχουν μόνιμη κατοικία στον Δήμο Αιγιαλείας για

τουλάχιστον πέντε (5) έτη.

-Να έχουν εισαχθεί για πρώτη φορά σε Δημόσιο Ανώτατο

Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της Ελλάδας κατά το τρέχον

ακαδημαϊκό έτος.

-Να προσκομίσουν βεβαίωση μοριοδότησης εισαγωγής.

Υποβολή αιτήσεων – Δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση,

συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

βεβαίωση επιτυχίας εισαγωγής, πιστοποιητικό μόνιμης κατοικίας, βεβαίωση μοριοδότησης, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων και των δικαιολογητικών ορίζεται η 15 η Ιανουαρίου 2026.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, όπως αυτή έχει οριστεί με απόφαση Δημάρχου, και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου Αιγιαλείας, στο τηλέφωνο 26910-20020.

