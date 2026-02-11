Υποτροφίες «Δημήτριος Κ. Καλογερόπουλος»: Τρεις φοιτητές από την Αιγιάλεια τιμώνται για τις επιδόσεις τους

Στην απονομή τριών υποτροφιών των 1.500 ευρώ σε πρωτοετείς φοιτητές με καταγωγή από την Αιγιάλεια προχωρά ο Δήμος, στο πλαίσιο του θεσμού «Δημήτριος Κ. Καλογερόπουλος» για το έτος 2025. Οι υποτροφίες αφορούν νέους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια δημόσια εκπαίδευση και διακρίθηκαν για τις υψηλές επιδόσεις τους στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησε συνολικά 11 αιτήσεις και, έπειτα από σχετική διαδικασία, ανέδειξε τρεις υπότροφους — μία φοιτήτρια και δύο φοιτητές — με βαθμολογίες 19.500, 18.791 και 18.520 μόρια αντίστοιχα. Οι υποτροφίες θα απονεμηθούν σε ειδική εκδήλωση του Δήμου Αιγιαλείας.

Σε δήλωσή του, ο δήμαρχος Αιγιαλείας Παναγιώτης Ανδριόπουλος τόνισε ότι η αυξημένη συμμετοχή και οι υψηλές επιδόσεις των υποψηφίων αναδεικνύουν τη δυναμική των νέων της περιοχής, επισημαίνοντας ότι η τοπική κοινωνία προχωρά όταν επενδύει στις ευκαιρίες των νέων ανθρώπων που ξεκινούν την ακαδημαϊκή τους πορεία. Παράλληλα, συνεχάρη όλους τους υποψηφίους και υπογράμμισε τη στήριξη του Δήμου στη διαδρομή τους.

Ο θεσμός των υποτροφιών δημιουργήθηκε για να τιμά τη μνήμη του Δημήτρη Κ. Καλογερόπουλου, αναδεικνύοντας τη διαδρομή του από την αγροτική καταγωγή έως την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και τη δημόσια προσφορά, με στόχο τη διαρκή ενίσχυση της νέας γενιάς της Αιγιάλειας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



