Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναστολή μέτρων για κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά

Η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Αναστολή μέτρων για κτηνοτρόφους που έχουν πληγεί από την ευλογιά
19 Δεκ. 2025 18:00
Pelop News

Ρύθμιση για την πρόσθετη προστασία των κτηνοτρόφων που έχουν πληγεί από την ευλογιά των αιγοπροβάτων περιλαμβάνει τροπολογία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ψηφίστηκε από τη Βουλή, με αυξημένη πλειοψηφία, στο πλαίσιο του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τίτλο «Νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης, μεταφορά Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και λοιπές διατάξεις».

Με τη συγκεκριμένη διάταξη θεσπίζεται η αναστολή των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος των πληγέντων κτηνοτρόφων, και ειδικότερα η αναστολή πλειστηριασμών, κατασχέσεων και αποβολών. Η ρύθμιση έρχεται να προστεθεί στο πλέγμα των μέτρων στήριξης που έχουν ήδη ληφθεί για την αντιμετώπιση των συνεπειών της νόσου, όπως οι αποζημιώσεις για τα θανατωθέντα ζώα, η κάλυψη δαπανών για ζωοτροφές και η οικονομική ενίσχυση λόγω απώλειας εισοδήματος.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Νέα πιστώσεις για ευλογιά και της πανώλη σε δικαιούχους.-Πόσα στη Δ. Ελλάδα

Σκοπός της διάταξης είναι να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος ώστε να αποκατασταθεί σταδιακά η παραγωγική δραστηριότητα και να ομαλοποιηθούν οι συνθήκες στην αιγοπροβατοτροφία, χωρίς πρόσθετες πιέσεις σε μια ήδη επιβαρυμένη οικονομικά περίοδο.

 

