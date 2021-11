Υπουργείο Εξωτερικών: Βαθιά θλίψη για το τραγικό δυστύχημα στη Βουλγαρία

Βαθιά θλίψη για την τραγική είδηση του δυστυχήματος με λεωφορείο στη Βουλγαρία, εκφράζει μέσω Twitter το υπουργείο Εξωτερικών.

Εξίσου, εκφράζει ειλικρινή συλλυπητήρια στις οικογένειες που έχασαν τους αγαπημένους τους και αλληλεγγύη στον λαό και την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας που θρηνούν τους συμπολίτες τους.

Profoundly saddened by the tragic news of the bus accident in #Bulgaria. We express heartfelt condolences to the families who lost loved ones and our solidarity with the people & government of #NorthMacedonia as they mourn their fellow citizens

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) November 23, 2021