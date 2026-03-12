Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση 41% στις θαλάσσιες αφίξεις το 2026, παρά την ανησυχία για τη Λιβύη

Σε αποσαφηνίσεις για τα στοιχεία που αφορούν τις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές του 2026 προχώρησαν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνοντας ότι το δημόσιο πεδίο δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ανακριβείς αριθμούς, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας λόγω των εξελίξεων στη Λιβύη.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 11 Μαρτίου 2026 οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις καταγράφονται στις 3.848. Το υπουργείο συνδέει τη σχετική συζήτηση με την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη, κάνοντας λόγο για ανησυχία εξαιτίας της συσσώρευσης πληθυσμών στα παράλιά της μετά την έναρξη του πολέμου.

Για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, σύμφωνα με τις ίδιες διευκρινίσεις, οι θαλάσσιες ροές είχαν ανέλθει σε 6.553 αφίξεις. Με βάση αυτή τη σύγκριση, το υπουργείο υποστηρίζει ότι προκύπτει μείωση της τάξης του 41% σε σχέση με πέρυσι.

Στο ίδιο πλαίσιο, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζουν ότι παραμένει σε ετοιμότητα για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, εφόσον καταγραφεί νέα έξαρση των ροών.

