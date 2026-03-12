Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση 41% στις θαλάσσιες αφίξεις το 2026, παρά την ανησυχία για τη Λιβύη

Διευκρινίσεις για την πορεία των θαλάσσιων μεταναστευτικών ροών έδωσαν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επιχειρώντας να βάλουν φρένο σε ανακριβείς εκτιμήσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται, οι αφίξεις από τις αρχές του 2026 έως και τις 11 Μαρτίου εμφανίζονται αισθητά μειωμένες σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση 41% στις θαλάσσιες αφίξεις το 2026, παρά την ανησυχία για τη Λιβύη Φωτογραφία αρχείου
12 Μαρ. 2026 11:02
Pelop News

Σε αποσαφηνίσεις για τα στοιχεία που αφορούν τις θαλάσσιες μεταναστευτικές ροές του 2026 προχώρησαν πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, επισημαίνοντας ότι το δημόσιο πεδίο δεν θα πρέπει να βασίζεται σε ανακριβείς αριθμούς, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένης ανησυχίας λόγω των εξελίξεων στη Λιβύη.

Οπως αναφέρουν οι ίδιες πηγές, από την 1η Ιανουαρίου 2026 έως και τις 11 Μαρτίου 2026 οι θαλάσσιες παράνομες αφίξεις καταγράφονται στις 3.848. Το υπουργείο συνδέει τη σχετική συζήτηση με την κατάσταση που επικρατεί στη Λιβύη, κάνοντας λόγο για ανησυχία εξαιτίας της συσσώρευσης πληθυσμών στα παράλιά της μετά την έναρξη του πολέμου.

Για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2025, σύμφωνα με τις ίδιες διευκρινίσεις, οι θαλάσσιες ροές είχαν ανέλθει σε 6.553 αφίξεις. Με βάση αυτή τη σύγκριση, το υπουργείο υποστηρίζει ότι προκύπτει μείωση της τάξης του 41% σε σχέση με πέρυσι.

Στο ίδιο πλαίσιο, πηγές του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου τονίζουν ότι παραμένει σε ετοιμότητα για τη λήψη κάθε αναγκαίου μέτρου, εφόσον καταγραφεί νέα έξαρση των ροών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:00 Πάτρα: Πάνω από 90 περιστατικά παιδικής κακοποίησης το 2025 στο ΠΓΝΠ – Ιδρύεται εξειδικευμένη μονάδα από το Σωματείο «ΕΛΙΖΑ»
11:55 Που και πότε θα γίνει η κηδεία του Γιώργου Μαρίνου
11:53 Είδαμε την παράσταση «Μιλήστε ελεύθερα»: Οταν πέφτουν οι μάσκες
11:51 Αμαλιάδα: Συνελήφθη για μπαράζ κλοπών σε καταστήματα και αυτοκίνητο – Μαχαίρι και χάπια πάνω του
11:46 Οι έφηβοι του Ερμή και οι Νεανίδες του Απόλλωνα ρίχνονται στη μάχη
11:42 Θεσσαλονίκη: Επίθεση σε νεαρή μέσα σε λεωφορείο του ΚΤΕΛ, κατέβασαν τον άνδρα στη Χαλκηδόνα ΒΙΝΤΕΟ
11:36 Αιγιάλεια: Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων από 1η Απριλίου – Οι προθεσμίες και τα πρόστιμα
11:36 Λεωνίδιο: Το έθιμο με τα αερόστατα
11:30 Ντουμπάι: Drone έπεσε σε ουρανοξύστη κοντά στο Dubai Creek, υπό έλεγχο η φωτιά ΒΙΝΤΕΟ
11:26 Τσίπρας για ενέργεια και καύσιμα: «Ημίμετρα» από την κυβέρνηση και πρόταση για «Ενεργειακή Δημοκρατία»
11:22 Πτωτικά κινούνται οι ευρωαγορές εν μέσω πολέμου στη Μ. Ανατολή, στα 100 ευρώ το βαρέλι
11:19 Πάτρα: Εκδήλωση μνήμης για τον προεπαναστατικό αγωνιστή Γιαννιά την Κυριακή στην πλατεία Μαρούδα
11:15 Αλλάζουν όλα για τους νοσηλευτές: Ειδικό μισθολόγιο και προσλήψεις εκτός ΑΣΕΠ
11:13 Μπιοκάνιν: «Σημαντική νίκη, κάναμε το πρώτο βήμα»
11:06 ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης επιβεβαιώνει το έγγραφο Βάρρα προς Βορίδη και πυροδοτεί νέα πολιτική σύγκρουση
11:02 Υπουργείο Μετανάστευσης: Μείωση 41% στις θαλάσσιες αφίξεις το 2026, παρά την ανησυχία για τη Λιβύη
11:00 Ενδοοικογενειακή βία στην Αχαΐα: Στοιχεία σοκ, ανησυχητικά συμπεράσματα
10:59 Ελένη Ζαρούλια: Παραδόθηκε στην Αστυνομία μετά την τελεσίδικη καταδίκη για τη Χρυσή Αυγή
10:56 «Strange Box»: Ιστορίες τρόμου και μυστηρίου ζωντανεύουν στο Επίκεντρο+
10:53 Ιράν: «Ελέγχουμε τα στενά του Ορμουζ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 12.03.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ