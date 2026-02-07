Υπουργείο Παιδείας προς ΑΠΘ: Διορία 48 ωρών για εξηγήσεις μετά τα επεισόδια – «Οι ευθύνες θα αποδοθούν»

Με σαφές μήνυμα προς τη διοίκηση του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Παιδείας ζητά εντός 48 ωρών αναλυτική ενημέρωση για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου κοντά στον πανεπιστημιακό χώρο, υπογραμμίζοντας ότι θα διερευνηθούν πλήρως τυχόν ευθύνες και θα εφαρμοστεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Στην ανακοίνωσή του, το υπουργείο καταδικάζει τα περιστατικά βίας και ζητά στοιχεία τόσο από τις Πρυτανικές Αρχές όσο και από τα αρμόδια όργανα διοίκησης, την εταιρεία φύλαξης του ιδρύματος και την Αστυνομία. Ειδικότερα, ζητείται να αποσαφηνιστεί αν η εκδήλωση που φέρεται να πραγματοποιήθηκε στον χώρο ήταν γνωστή στις πανεπιστημιακές αρχές, αν είχε δοθεί άδεια, ποια ήταν η εμπλοκή της φύλαξης και ποια ακριβώς ήταν η έκταση των επεισοδίων ή πιθανών φθορών εντός του campus.

Το υπουργείο τονίζει ότι η Πολιτεία διαθέτει πλέον ολοκληρωμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση περιστατικών βίας στα πανεπιστήμια, το οποίο —όπως σημειώνεται— θα εφαρμοστεί χωρίς εξαιρέσεις, εφόσον προκύψουν σχετικές ευθύνες.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες έξω από την Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Σύμφωνα με αστυνομικές αναφορές, ομάδα ατόμων με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκε σε δυνάμεις της Αστυνομίας με αυτοσχέδιους εμπρηστικούς μηχανισμούς, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό αστυνομικού και υλικές ζημιές σε οχήματα. Παράλληλα, έγινε εκτεταμένη επιχείρηση προσαγωγών —περισσότερα από 300 άτομα οδηγήθηκαν στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για ταυτοποίηση, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν προκύψει συλλήψεις.

Από την πλευρά της Πρυτανείας, σε ανακοίνωση γίνεται λόγος για παρουσία εξωπανεπιστημιακών στοιχείων που εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι η σχολή ήταν ανοικτή λόγω μαθημάτων, ενώ διαψεύδεται ότι είχε δοθεί άδεια για τη διοργάνωση πάρτι, κάτι που —όπως επισημαίνεται— δεν επιτρέπεται από τη νομοθεσία. Παράλληλα, εξετάζεται αν υπήρξε συμμετοχή φοιτητών στα γεγονότα.

Το Υπουργείο Παιδείας δηλώνει ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης, επισημαίνοντας πως βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και η ομαλή λειτουργία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.

