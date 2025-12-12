Υψηλές πληρότητες στα Καλάβρυτα – Που κυμαίνονται οι τιμές φέτος για τις γιορτές

Ειδικά για το τριήμερο των Χριστουγέννων, οι πληρότητες αγγίζουν το 90%–95% και τα ελάχιστα ξενοδοχεία που διαθέτουν ακόμη δωμάτια βρίσκονται εκτός του κέντρου της πόλης, ενώ υψηλές κρατήσεις καταγράφονται και για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

Με λιγότερο από δύο εβδομάδες να απομένουν για τα φετινά Χριστούγεννα, τα Καλάβρυτα αναδεικνύονται και φέτος ως ένας από τους πιο «hot» ορεινούς προορισμούς, γεγονός που αποτυπώνεται στις πληρότητες των καταλυμάτων, οι οποίες είναι σε υψηλά επίπεδα.

Σύμφωνα με την Ενωση Ξενοδόχων Καλαβρύτων, ειδικά για το τριήμερο των Χριστουγέννων, οι πληρότητες αγγίζουν το 90%–95% και τα ελάχιστα ξενοδοχεία που διαθέτουν ακόμη δωμάτια βρίσκονται εκτός του κέντρου της πόλης, ενώ υψηλές κρατήσεις καταγράφονται και για την περίοδο της Πρωτοχρονιάς.

Ο πρόεδρος της Ενωσης Ξενοδόχων Καλαβρύτων, Κώστας Δαφαλιάς, σημείωσε: «Οπως και πέρυσι, έτσι και φέτος βρισκόμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Δύο εβδομάδες πριν από τα Χριστούγεννα, οι πληρότητες κυμαίνονται στο 90%-95% και πιστεύω ότι τα δωμάτια που έχουν απομείνει θα εξαντληθούν μέσα στις επόμενες ημέρες. Για το τριήμερο της Πρωτοχρονιάς, οι πληρότητες είναι περίπου στο 80%, ενώ για το τριήμερο των Θεοφανίων τα ποσοστά είναι χαμηλότερα, όμως ακόμη είναι νωρίς και υπάρχει χρόνος».

Ρωτήσαμε τον πρόεδρο της Ενωσης Ξενοδόχων αν οι αγροτικές κινητοποιήσεις έχουν αποθαρρύνει τους πολίτες να ταξιδέψουν την περίοδο των εορτών, και απάντησε: «Είναι κάτι που μας απασχολεί. Προς το παρόν, όμως, για τη δική μας περιοχή δεν φαίνεται να υπάρχει επίπτωση από τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Ωστόσο, παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις, καθώς τα δεδομένα αλλάζουν από μέρα σε μέρα».
Βέβαιο πάντως είναι ότι, εκτός από τα καταλύματα, και φέτος αναμένεται αυξημένη επισκεψιμότητα σε ολόκληρη την περιοχή, γεγονός που θα ενισχύσει σημαντικά την τοπική οικονομία.

Αλλωστε τα Καλάβρυτα αποτελούν σταθερά μια εξαιρετικά δημοφιλή επιλογή για τα Χριστούγεννα, με το Χιονοδρομικό Κέντρο Χελμού, το Μέγα Σπήλαιο, τη Μονή Αγίας Λαύρας και τη γραφική διαδρομή με τον Οδοντωτό να παραμένουν πόλοι έλξης για επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Σχετικά με τις τιμές, η έρευνά μας αναφέρει ότι οι τιμές για ένα δίκλινο δωμάτιο κυμαίνονται μεταξύ των 70 με 160 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με το ξενοδοχείο. Λίγο ακριβότερα θα στοιχίσει η διαμονή για μια τετραμελή οικογένεια, όπου εκεί το κόστος ξεκινά από τα 110 ευρώ και σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά τα 200 ευρώ τη βραδιά, ανάλογα με το δωμάτιο και τις υπηρεσίες που προσφέρονται.

Να σημειωθεί ότι καταγράφεται έντονη κινητικότητα και στις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, με τις προκρατήσεις να φτάνουν το 92%. Ενδεικτικά, σύμφωνα με δημοσιευμένες τιμές στο διαδίκτυο, το κόστος για κατοικία ξεκινά από τα 60-70 ευρώ ανά διανυκτέρευση και φτάνει ακόμα και τα 1.200€ για κατάλυμα με τρία υπνοδωμάτια, κατάλληλη για 6–8 άτομα.

